Sistema judicial le baja el dedo a la propuesta de pena de muerte: el Poder Judicial y la Fiscalía la rechazan

Dos de las principales representantes del sistema judicial del Perú han expresado su rechazo a la inclusión de la pena de muerte en la normativa nacional. Janet Tello, presidenta del Poder Judicial, y Delia Espinoza, fiscal de la Nación, se han opuesto a la medida propuesta por el Gobierno de Dina Boluarte.

En sus declaraciones más recientes, Tello reafirmó que la pena de muerte no tiene cabida, pues responde más a intereses populistas que a herramientas efectivas para mejorar el orden normativo.

“En nuestro país podemos debatir cualquier tema que se desee; sin embargo, considero que es innecesario discutir una propuesta que solo responde a un intento de dar una respuesta populista, cuando sabemos bien que esta medida no prosperará. Quienes quieran debatirlo pueden hacerlo, pero nosotros debemos aplicar las leyes vigentes en nuestro país”, sostuvo.

Estas declaraciones están en línea con lo expresado por Tello el año pasado, cuando calificó la pena capital como “inoficiosa”. “Si se pretende aplicar como una medida para solucionar problemas en reacción a hechos ya ocurridos, me parece absolutamente inútil. Personalmente, no estoy a favor de la pena de muerte; tenemos cadenas perpetuas, que en la práctica equivalen a una condena de por vida. Miguel Rincón Rincón, por ejemplo, falleció en prisión”, declaró en una entrevista con Canal N.

Por su parte, Delia Espinoza, máxima representante del Ministerio Público, también afirmó que la pena de muerte, propuesta por el Gobierno de Boluarte, no tiene cabida en el ordenamiento jurídico actual. La fiscal de la Nación advirtió que, al ser una medida irreversible, conlleva el riesgo de ejecutar a personas inocentes.

“La pena de muerte está proscrita. No podemos permitir un retroceso en ese sentido. No olvidemos que, si se aplica la pena de muerte en el Perú, podrían cometerse errores judiciales. Todos podemos equivocarnos. Si se dicta una condena y se ejecuta la pena de muerte, ¿qué sucede si posteriormente se descubre un error? Hay que reflexionar profundamente, analizar y debatir con mayor rigor”, declaró a la prensa.

Especialistas también rechazan la propuesta de Dina Boluarte sobre la pena de muerte

En declaraciones previas a La República, distintos especialistas señalaron por qué la propuesta de pena de muerte hecha por el Gobierno no es viable. Juan José Quispe, especialista en derechos humanos y exabogado de IDL, consideró que la medida es “absolutamente inviable a corto y mediano plazo desde un punto de vista jurídico”.

“Somos parte de la competencia contenciosa de la Corte Interamericana de Derechos Humanos y, por tanto, no podemos implantar la pena de muerte sin denunciar primero el Pacto de San José”, explicó Quispe a La República.

Por su parte, el abogado penalista Mario Amoretti calificó la propuesta como una cortina de humo: “Está claro que se trata de una distracción de la presidenta Dina Boluarte. Esto no soluciona el problema de inseguridad que atraviesa el país. El Gobierno de Boluarte no funciona, el Congreso no funciona; solo buscan sobrevivir políticamente y no están haciendo nada para enfrentar realmente los problemas del país”, afirmó a este medio.