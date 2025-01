La periodista y abogada Rosa María Palacios se refirió en su programa 'Sin Guion' a los fallidos operativos que viene realizando en conjunto el ministro del Interior, Juan José Santiváñez con la Policía Nacional del Perú (PNP). Ambas instituciones no solo no han salido a pedir disculpas sobre los dos casos públicos que han solicitado rectificación -un sereno de la Municipalidad de Lima y un empresario de San Juan de Miraflores que es extorsionado-, sino que ahora dos ciudadanos más, que fueron catalogados en televisión pública por Santiváñez como extorsionadores han expresado públicamente que no son extorsionadores y han presentado pruebas de que trabajan en empresas legales.

Uno es un empresario de eventos, que di bien tiene un antecedente penal, es de hace 20 años y ya cumplió su condena en prisión, mientras que el otro es un carpintero sin antecedentes penales ni policiales.

"Ya van cuatro, no se rectifican y no piden disculpas. Imagínese usted que sale su nombre y su cara con un alías en televisión nacional y usted y su familia se enteran de que es un extorsionador de alto vuelo, peligrosísimo. Terrible", expresó Rosa María. Añadió que el carpintero tuvo que salir de su barrio porque pensó que sus vecinos lo iban a "linchar".

En esa línea, es que dos alcaldes ya han expresado su disconformidad con la manera en la que el Gobierno de Dina Boluarte intenta combatir el crimen organizado. El alcalde de Ate expresó su sorpresa ante las declaraciones de la presidenta sobre la supuesta desarticulación del tren de Aragua. El burgomaestre desmintió a la mandataria y aseguró que si fuera cierto, no habría extorsiones en su distrito.

Por su parte, el alcalde de San Juan de Lurigancho cuestionó la gestión de Juan José Santiváñez y de Dina Boluarte y pidió una reforma policial, pues indicó que la delincuencia se sostendría desde el interior de la misma Policía Nacional. "Allí somos muy condescendientes cuando decimos malos elementos, son delincuentes y hay que decirlo como tal porque organizan robos y extorsiones con un uniforme que no deberían de usar. Muchos miembros de la PNP están facilitando o son cómplices de organizaciones criminales", expresó el burgomaestre.

Al respecto, la periodista mencionó la encuesta nacional sobre extorsión realizada por La República, la cual dio como resultado que 20% de los peruanos han sido extorsionados, lo que equivaldría a 1 de cada 5 personas. "El Perú de hoy es una fuerza laboral que no puede trabajar porque la matan si no paga y otra que está pagando porque no tienen ninguna protección policial porque cuando van a la Policía le dicen: 'no pues, por amenaza no más, no vengas'", expresó.