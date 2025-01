Alcalde de Ate arremete contra Dina Boluarte sobre desarticulación del tren de Aragua: "Si fuera cierto, no habría extorsiones"

El alcalde de Ate, Franco Vidal, se refirió a las polémicas declaraciones de la presidenta Dina Boluarte, quien aseguró que la banda delictiva el Tren de Aragua está "casi desarticulada" en medio de la alta ola de inseguridad ciudadana. En ese sentido, el burgomaestre desmintió a la mandataria y señaló que aún continúan las extorsiones en el país y que se necesita un mayor trabajo de acción por parte del Gobierno.

Asimismo, Vidal instó a la Policía Nacional del Perú (PNP) a realizar un trabajo en conjunto de manera organizada y seria en la lucha contra la criminalidad y la delincuencia. De igual manera, la autoridad municipal hizo un llamado al área departamental de la PNP para la desarticulación de la banda criminal desde la raíz.

PUEDES VER: Lucinda Vásquez: Fiscalía presentó denuncia constitucional contra congresista por presunta filtración de prueba de docentes

"En lo absoluto, porque si estuviera siendo desmantelado como se menciona, no hubiera este tipo de problemas, este tipo de extorsiones. En Ate Vitarte estamos haciendo todo lo posible, ustedes pueden ver cámaras, chalecos antibalas, camionetas y motos, pero así compremos mil camionetas, así compremos mil motos si no hay un trabajo organizado y serio de parte la Policía, en específico del departamento de investigación criminal, que desarticule estas bandas, desde la cabeza, la raíz, no va a servir", declaró el alcalde de Ate Vitarte, Franco Vidal.

Fiscalía la desmiente a Dina Boluarte tras asegurar que Tren de Aragua estaría "casi desarticulado"

La presidenta Dina Boluarte volvió a generar polémica al declarar, durante la inauguración del nuevo edificio Seita en el Instituto Nacional de Salud Mental “Honorio Delgado, Hideyo Noguchi”, que su Gobierno ha desarticulado la organización criminal 'El Tren de Aragua'. Sin embargo, Víctor Cubas, vocero de la Fiscalía, refutó sus palabras, asegurando que la situación es muy distinta.

Asimismo, Cubas rechazó las afirmaciones la mandataria y resaltó que la realidad que enfrenta el Perú ante el creciente nivel de delincuencia y criminalidad. En los primeros 30 días del año, el Sistema de Información de Defunciones (Sinadef) registró 158 homicidios en el país, con Lima, La Libertad y Callao como las ciudades con las tasas más altas de asesinatos.

PUEDES VER: Alcalde de SJL cuestiona gestión de Juan José Santiváñez y pide reforma policial: Hay delincuentes que no deberían usar uniforme

"Yo creo que la realidad lo desmiente, y mientras a nivel político la señora presidenta ha hecho una afirmación de que el país está totalmente pacificado, la realidad demuestra todo lo contrario", declaró Víctor Cubas en una entrevista en canal N.

Dina Boluarte: ¿qué dijo la presidenta sobre el Tren de Aragua?

La presidenta Dina Boluarte, en el evento de inauguración del nuevo edificio en el Instituto Nacional de Salud Mental 'Honorio Delgado, Hideyo Noguchi', aseguró que la banda delictiva 'El tren de Aragua' está 'casi desbaratada', por lo que generó polémicas en la ciudadanía en medio de la crisis de inseguridad y alta ola de delincuencia.

"Ustedes han visto en estos días cuántos delincuentes ha capturado el ministro del interior (Juan José Santiváñez), nuestra Policía. Prácticamente, está desbaratada el Tren de... ¿Aragua? De Aragua, esperamos que la Fiscalía y el Poder Judicial no los suelte", dijo Dina Boluarte.