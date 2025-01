RMP sobre libertad de Nicanor Boluarte: "Leyes que aprobó el Congreso permiten que crímenes terminen en impunidad"

Rosa María Palacios en 'Sin guion' analiza la reciente decisión del Poder Judicial de dejar sin efecto la prisión preventiva contra el hermano de la presidenta de la República, Nicanor Boluarte, acusado de liderar la organización criminal 'Los waykis en la sombra'.

"El peligro de fuga está probado porque está fugado; sin embargo, le revirtieron la prisión. La razón central es consecuencia de una mala ley del Congreso, se llega a la conclusión de que no hay delito, qué peligroso, una red que vende puestos no es delito que amerite prisión, si llega a probarse que es tráfico de influencias la pena máxima es 6 años los jueces ven que no le darán 6 años por lo que no amerita preventiva y el cohecho no está probado y el crimen organizado ya no existe, lo derogó el Congreso, no hay organización criminal para delitos de corrupción", explicó la abogada.

Asimismo, RMP, se refirió a la reciente ley que restituye la detención preliminar que ha devuelto con observaciones el Poder Ejecutivo en el límite del plazo, luego de que el Congreso retrocediera ante la presión popular y reevaluara la norma.

"La presidenta del Poder Judicial ayer ha pedido al Congreso que promulgue la detención preliminar, porque sino no hay forma de luchar contra la criminalidad. No está clara cuál es la ruta que va a seguir la norma, el presidente del Congreso dijo que la Comisión de Justicia examinará las observaciones presentadas por el Ejecutivo, se debatirá cuando la Comisión de Justicia decida que está lista y que responde a esas observaciones, o insistiendo en el proyecto original o con otro proyecto que recoja esas observaciones y deberá ser debatida en Pleno nuevamente, Dios sabe para cuándo", sostuvo RMP.

PUEDES VER: Congreso promulga ley electoral sobre bicameralidad que aumentaría número de legisladores a 237 en el año 2031

Red de prostitución en el Congreso: renuncia jefe de Administración, Carlos Pais

El presidente del Congreso, Eduardo Salhuana, dio a conocer que el jefe de la Dirección General de Administración, Carlos Pais, renunció en medio de los cuestionamientos por una presunta red de prostitución que operaría en el Legislativo. RMP, enfatizó en que ni él ni nadie sabe quién contrato al que es acusado de liderar esta supuesta red, el sr. Torres Saravia. Cabe recordar que esta polémica está relacionada a la muerte de una extrabajadora del Congreso, Andrea Vidal, a manos de sicarios.

"Un cargo muy importante, como el Gerente General del Congreso y está vinculado a Richard Acuña, cuando le preguntaron quien recomendó a Jorge Torres Saravia, dijo que no recordaba y el Oficial Mayor dijo que tampoco recordaba, nadie recordaba, el señor que es investigado por trata de personas fue nombrado sin que nadie supiera cómo", sentenció.