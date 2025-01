RMP sobre Isabel Cajo: "Si ella tenía cuenta de OnlyFans cuando la contrataron, ¿cuál es la sorpresa?"

La periodista y abogada Rosa María Palacios desmereció las declaraciones del congresista Carlos Zeballos, quien denunció la existencia de videos "no aptos para menores" en redes de la extrabajadora del Congreso, Isabel Cajo, calificándolos de "pornografía".

Palacios precisó que al momento de contratar a Cajo se sabía que ella contaba con una cuenta en OnlyFans, página característica por tener contenido para adultos, por lo que no habría motivo para que el Congreso muestre, ahora, sorpresa alguna.

"OnlyFans es pornografía. Ahí no hay discusión. La señorita tenía la cuenta de OnlyuFans vigente cuando la contrataron, así que ¿cuál es la sorpresa? No hay ninguna sorpresa, no hay ninguna novedad. No malogren el caso", expresó RMP.

Añadió: "Efectivamente, la señorita tiene un contenido pornográfico que se vende a sus suscriptores y que además, trabaja en el Congreso".

Isabel Cajo habría renunciado al Congreso antes del robo de su celular

En la sesión extraordinaria de la Comisión de Fiscalización, Juan Burgos, anunció que Isabel Cajo habría renunciado antes del término del mes de diciembre, en relación al robo de su celular ocurrido en el distrito de Magdalena.

“Respecto a la denuncia presentada por la señorita Isabel Flores Cajo Salvador respecto a que habría sido objeto del robo de su celular, el día 27 de diciembre de 2024, a las 20:10 horas, aproximadamente, fecha que aún tengo entendido, era trabajadora del Congreso de la República, ya que la señorita habría renunciado antes de fin de dicho mes (diciembre)”, indicó Juan Burgos.

Robo de celular fue desmentido por la Municipalidad de Magdalena

Tras la denuncia del presunto robo del celular de Cajo Salvador, ocurrido el 27 de diciembre, la Municipalidad de Magdalena emitió un comunicado en el cual desmintió el hecho mostrando lo registrado en las cámaras de seguridad.

En los audiovisuales se puede ver a Cajo paseando con su mascota, por lo que no hay registro alguno del robo que denunció. Ante esto, la joven emitió un pronunciamiento y ratificó su denuncia, además pidió que cesen los ataques en su contra.

Al respecto, Rosa María fue tajante al decir: "Aquí el tema central es que hay una joven, abogada de 27 años, asesinada, de 40 balazos por sicarios en un taxi. Ella y el chofer del taxi".