Rosa María Palacios en el programa 'Sin guion' analiza las recientes polémicas del Congreso de la República, como la presunta red de prostitución que operaría dentro de sus instalaciones, supuestamente dirigida por Jorge Torres Saravia, exjefe de la Oficina Legal y Constitucional del Parlamento y por lo que se el Legislativo habría prohibido el uso de minifaldas a sus trabajadoras.

"Esto es ridículo, es verdad que todo reglamento interno de trabajo en una empresa formal tiene un código de vestimenta. Pero, ¿recordarle a las trabajadoras mujeres que en verano no pueden usar minifaldas o pantalones ajustados? Eso es bien siglo XX, las mujeres se pueden poner lo que quieran y eso no autoriza a nadie a tocarlas si no se han enterado eso en el Congreso, lo único que revela esto es el nivel de estupidez en el que se están moviendo para enfrentar cosas que sí son graves", explicó.

Asimismo, mencionó la reciente denuncia que se ha conocido contra el congresista Jerí y un empresario ferretero. La víctima, cuya identidad se mantiene en secreto, ha denunciado haber sido violada por el congresista en una reunión que tuvieron el mes pasado. Relata que al despertar luego de beber un pisco, estaba desnuda y con dolor en sus partes íntimas con lo que corroboró haber sido agredida sexualmente. Jerí ha negado ser culpable en un comunicado que subió a sus redes sociales, el partido Somos Perú, lo ha suspendido de su militancia en tanto se esclarezcan los hechos.

"El congresista ha dicho que no sabe nada, dijo que fue a pasar el día, tomaron pero que luego de que ella se retirara, él se estuvo haciendo parrilla. Y que todos se fueron a descansar mientras él hacía la parrilla, ¿un poco extraño su cuento no? No te pones a hacer parrilla para quienes no están en tu rango de visión. Un asunto bien extraño, lo que ha podido recordar ella es una barba recortada entre sus piernas, el polo del congresista Jerí y ella señala que el congresista habría tratado de seducirla pero lo había rechazado", señaló.

Dina Boluarte aún no promulga ley de detención preliminar

RMP se refirió a la demora de Dina Boluarte en promulgar la autógrafa que restablece la detención preliminar en casos de no flagrancia que había eliminado el Congreso de la República. Los ministros en sus declaraciones a la prensa han señalado que se encuentran dentro del plazo permito y el ministro del Interior, Juan José Santiváñez, ha manifestado que están evaluando porque no quieren que la ley se aplique a la PNP.

"Nadie tiene idea de por qué la presidenta no promulga la ley, repasemos los hechos que son interesantes, el Congreso de la República modifica el Código Procesal Penal y elimina la detención preliminar para casos de no flagrancia, que, como les he explicado, favorece el crimen, sobre todo el crimen de violación de menores, La detención preliminar es un por un corto plazo para asegurar que la persona no huya, la detención preventiva es un proceso que está siendo notificado, en la detención preliminar no se avisa, se va y se detiene, la preventiva no solo se avisa sino que hay derecho a defensa. Fue tanto el escándalo que el Congreso lo repuso en unos días, mandó el proyecto a Boluarte y no la ha promulgado, el señor Salhuana podría promulgarla, tengo mis sospechas, probablemente porque personas cercanas a ella estarían en detención preliminar", sentenció la abogada.