El congresista de Alianza Para el Progreso, Eduardo Salhuana, aseguró que no renunciará a su cargo como presidente del Congreso luego de que tomara la decisión de viajar a China en medio del escándalo de una presunta red de prostitución enquistado dentro de esta institución. A horas de haber aterrizado en la capital, el parlamentario reiteró su rechazo ante su posible salida de la Mesa Directiva.

"Sobre el tema de la censura ya lo he reiterado, respeto el punto de vista de los colegas, pero objetivamente no hay fundamento y razón para solicitarlo. En cuanto a dar un paso al costado, no acostumbro hacerlo", dijo ante los medios en Pasos Perdidos.

Aunque se esperaba que Eduardo Salhuana permaneciera en el país antes de su viaje a China, el apepista recordó tardíamente que es el presidente del Poder Legislativo y que tiene la obligación de dirigir la institución.

"En mi vida política y personal acostumbro a encarar los problemas y ser responsable del cargo que ocupo. Soy presidente del Congreso y tengo la obligación de estar sobre todo al frente de la institución cuando las circunstancias son difíciles", agregó.

Congreso: presentan moción de censura contra Eduardo Salhuana tras su viaje a China

La bancada Honor y Democracia presentó formalmente una moción de censura contra el presidente del Congreso, Eduardo Salhuana, a raíz de su viaje a China y el descubrimiento de una supuesta red de prostitución que habría funcionado dentro del Congreso, la cual implicaría al partido político Alianza para el Progreso (APP), del que Salhuana es miembro.

En el documento se expone como razón para solicitar su censura el incumplimiento de sus funciones, ya que no habría tomado las medidas adecuadas para enfrentar la grave crisis moral asociada con el escándalo que involucra al Congreso en presuntos delitos de proxenetismo y contratación irregular de personal. Es importante señalar que para que la censura sea aprobada, se necesitarán 66 votos de los parlamentarios.

"Aprobar la Moción de Censura del Presidente del Congreso de la República, señor Eduardo Salhuana Cavides, por el incumplimiento de funciones en la adopción de medidas oportunas para afrontar la grave crisis moral relacionada con el escándalo vinculado a presuntas acciones de proxenetismo y contratación irregular de personal del servicio parlamentario, así como el inoportuno viaje a la Asamblea Popular Nacional de la República Popular China, en medio de una grave crisis que afecta el prestigio, respetabilidad y honorabilidad de la institución parlamentaria peruana", se lee.