Congreso propone excluir de beneficios penitenciarios a sentenciados por terrorismo

Las congresistas de Renovación Popular, Patricia Chirinos Venegas y Norma Yarrow Lumbreras, presentaron el proyecto de ley 09810/2024-CR, que excluye de beneficios penitenciarios a los sentenciados por terrorismo, se pide la modificación del artículo 22 del Código Penal, que se otorga a los mayores de 80 años por razones humanitarias.

"Artículo único. Modificación Se modifica el artículo 22 del Código Penal, Decreto Legislativo en los términos siguientes: "Artículo 22. Responsabilidad restringida por la edad [... Los mayores de ochenta años, por razones humanitarias, afrontarán su condena conforme a los alcances del artículo 288 o del artículo 290 del Nuevo Código Procesal Penal, Decreto Legislativo 957. Se exceptúan de este beneficio los sentenciados por el delito de terrorismo", se lee en documento.

La congresista Chirinos se pronunció a través de su cuenta de X y dijo que este tipo de delitos no tiene olvido ni perdón. Cabe resaltar que la parlamentaria es una de las menos queridas por la ciudadanía y en una oportunidad al ser increpada por esto ella respondió con un: "¿Y cuál es el problema?

"No podemos permitir que se premie a los terroristas. Estos criminales asesinaron a peruanos inocentes, destruyeron familias y casi arruinan nuestra economía. Junto a mi colega Norma Yarrow, hemos presentado un PL para que no reciban ningún beneficio penitenciario. Estos criminales no merecen perdón ni olvido. ¡El mensaje contra el terrorismo tiene que ser contundente!", puso Chirinos en X con relación al proyecto de ley.

Yarrow planteó el Consejo Nacional de Flagrancia delictiva para sentencia a detenidos en flagrancia

La congresista de Renovación Popular, Norma Yarrow, ha presentado un proyecto de ley que propone la creación del "Sistema Nacional de Flagrancia Delictiva" con el objetivo de garantizar una justicia rápida, adecuada y eficiente. Según el documento, este sistema estaría integrado por el Presidente del Poder Judicial, el Fiscal de la Nación, los titulares de los ministerios del Interior, Justicia y Derechos Humanos, Mujer y Poblaciones Vulnerables, y un representante de la Policía Nacional del Perú.

El Consejo sería presidido de forma rotativa por uno de sus miembros, con un cambio cada dos años. Además, se especifica que sus integrantes no recibirán ningún tipo de remuneración, dieta, aporte, asignación o compensación económica, y contarán con el apoyo de una Secretaría Técnica.