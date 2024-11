En un reciente informe de Panorama, Yaziré Pinedo reveló audios y videos en los que señala haber tenido una relación sentimental con el ex premier Alberto Otárola entre 2022 y 2023. En sus declaraciones, asegura que fue coaccionada para ocultar esta relación y que, en varias ocasiones, recibió presión directa para “limpiar” la imagen pública del político. “Siempre he estado coaccionada”, afirma Pinedo, describiendo cómo tuvo que negar su vínculo con Otárola para evitar perjudicar su carrera.

"¿O sea, te obligaron a mentir? Si y todo para poder de alguna manera limpiar la imagen de mi expareja, del expremier Alberto Otárola, porque yo sí tuve una relación con él en el año 2022 y duró hasta finales de 2023, ¿tuviste más de un año de relación? Sí, ¿Cuándo era ministro de defensa? Sí, ¿Cuándo Alberto Otárola era? Premier. ", fueron las declaraciones de Yaziré Pinedo en respuesta a las preguntas realizadas por la entrevistadora.

Documentos audiovisuales, incluidos mensajes y grabaciones de llamadas, muestran interacciones personales y constantes comunicaciones entre Pinedo y Otárola. En una de estas grabaciones, el ex premier le pide enviarle su currículo a través de Signal, lo que, según Pinedo, formaba parte de un intento por posicionarla en un empleo relacionado con la administración pública. En la misma llamada, Pinedo menciona que fue inducida a afirmar que hubo un "complot" en contra de Otárola, supuestamente orquestado por personas cercanas a este.

"¿Esa afirmación o esa palabra, “COMPLOT” que tú diste a entender qué se había hecho en contra de Alberto Otárola, ¿cómo se te ocurrió? No es que se me ocurrió, la señora Karelim López y la señora Karina Gonzales fueron las personas que confabularon eso y me dijeron, tienes que decir que es un complot.", indicó Pinedo.

Pruebas de visitas y uso de recursos oficiales

Entre los elementos que Pinedo ha aportado, se incluyen videos donde se observa al ex premier utilizando vehículos oficiales de la Presidencia del Consejo de Ministros para trasladarse a la residencia de Pinedo en el distrito de Lince. Las grabaciones muestran tanto la llegada como la salida de Otárola en un Lexus negro, vehículo perteneciente a la PCM, reforzando las declaraciones de Pinedo sobre sus frecuentes visitas durante el tiempo en que Otárola ocupaba un cargo de alta autoridad en el país.

Relación de Otárola con Karelim López y amenazas recibidas

Asimismo, Pinedo ha asegurado que Karelim López, supuesta colaboradora cercana de Otárola, tuvo un papel importante en las coacciones. Según Pinedo, López habría instruido sus declaraciones para defender la imagen del político. Pinedo también menciona haber recibido amenazas de muerte, lo que ha incrementado su preocupación por la seguridad de sus familiares.

"Yo cuando estuve en casa de la señora Karelim, no solo me amenazó Karelim López, sino ella me lo pasó al teléfono, me dijo él es mi jefe, yo vi su contacto y no estaba con el nombre de Alberto Otárola, lo tenía registrado como CHAPULIN y cuando me lo pasa era Otárola.", señaló Pinedo.

Alberto Otárola amenaza con denunciar a periodista que realizo el reportaje

Alberto Otárola se pronunció a través de su red social X (antes Twitter) con relación al reportaje difundido el 10 de noviembre. En lugar de responder a la declaración de Yaziré, Otárola amenazó con denunciar al periodista Marco Vásquez, tras el reciente dominical que lo involucraba.

"Nuevamente, Marco Vásquez, relacionista público de Zamir Villaverde -delincuente procesado por cobrar coimas durante gobierno de Castilllo- anuncia otro reportaje lleno de mentiras en Panorama. A ambos sujetos los veré en los tribunales. Tendrán la respuesta que se merecen.", fueron las declaraciones del ex primer ministro previas a la difusión del dominical en Panorama, en el cual se vería involucrado.