Jorge Montoya dice que en Renovación Popular no hablaron de fraude electoral

Ante las críticas a su informe sobre los comicios del 2021, el congresista Jorge Montoya, de Renovación Popular, alega que nunca habló de un fraude electoral y que tampoco lo hizo nadie de su agrupación política.

El informe, que presidió Montoya para investigar las elecciones, fue rechazado por el Pleno del Congreso el último miércoles: 42 parlamentarios votaron a favor, 55 en contra y 13 se abstuvieron. Fuerza Popular solicitó reconsideración para votar de nuevo. Al cierre de esta nota, no se resolvía ese pedido en el Pleno.

El informe de Montoya concluye no que hubo “fraude en mesa”, como adujo el grupo de políticos de derecha que buscaron revertir los resultados electorales, sino que se manipularon normas para permitir la candidatura de Pedro Castillo.

Cuestionado por no probar el “fraude en mesa”, negó haber hablado antes de aquel. “Yo nunca he hablado de un fraude de esa naturaleza, yo he hablado que ha habido irregularidades que habían que descubrirse”, dijo en la emisora Exitosa.

“Mi partido no, mi partido de la bancada no lo ha dicho, en ningún momento”, añadió.

En junio del 2021, Montoya suscribió un comunicado que expresa “preocupación por las denuncias a través de las cuales se vienen difundiendo flagrantes alteraciones del debido proceso de elaboración de actas, recolección, digitación y conteo, que han seguido parcialmente un proceso administrativo que por la magnitud de casos no se ha llevado a cabo diligentemente y en forma completa, lo que viene produciendo una percepción ciudadana mayoritaria de un proceso poco transparente, irregular y pasible de fraude”.

Además, fue a la OEA con otros políticos a pedir que haga una auditoría a los comicios. Luego, dijo que debía hacerse otra vez la segunda vuelta. Así, varias veces se sumó a la tesis del “fraude en mesa”, no a lo que hoy concluye. ❖

La clave

Otra votación. Al cierre de esta nota, algunas fuentes alertaban la intención de que se vote la reconsideración de la votación que archivó el informe. Aunque parecía muy difícil que se apruebe este documento, nada estaba dicho todavía.