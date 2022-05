Avanza investigación del presunto plagio de Pedro Castillo y Lilia Paredes

Las irregularidades en la tesis de maestría del presidente Pedro Castillo y su esposa, Lilia Paredes, ya alcanza a diferentes sectores. En el aspecto legal, la empresaria Karelim López comentó a la Fiscalía, según difundió ‘Panorama’, sobre la existencia de un supuesto “pacto” entre César Acuña, fundador de la Universidad César Vallejo (UCV), casa de estudios que otorgó el grado académico, y el ahora mandatario para beneficiarse académicamente.

Al respecto, ayer la fiscal Luz Taquire, de la Segunda Fiscalía Provincial de Lavado de Activos, recibió la cuestionada investigación académica, con el fin de corroborar la relación comentada por la empresaria. Asimismo, citó a la primera dama para el viernes 13 de mayo a las 10 a.m. en calidad de testigo.

Además, la congresista Norma Yarrow solicitó a la Comisión de Fiscalización que cite también a Paredes para que explique sobre el tema.

Por su parte, Acuña ha calificado lo comentado por López como “completamente falso” y consideró que existe una “mala intención” en contra de la casa de estudios que fundó. “César Acuña no tiene ningún negociado con el presidente. Yo no he intervenido en absoluto sobre el grado que ha obtenido. Yo recién últimamente me he enterado de que el presidente había estudiado en Tacabamba”, dijo el también fundador de Alianza para el Progreso a Exitosa.

Cabe señalar que la indagación sobre el presunto plagio está a cargo de Juan Ramón Tantalean Olano, fiscal provincial de Tacabamba, quien negó tener alguna relación con Castillo, a pesar de que nacieron y estudiaron en el mismo lugar. Afirmó a la prensa que el caso avanza “con objetividad, respetando el debido proceso y con la presunción de inocencia”.

Deslinde. Acuña señaló que hay mala intención contra UCV. Foto: Clinton Medina/ La República

Sunedu espera

La UCV entregó el grado académico a la pareja, así como también a otros 72 maestros, según informó ‘Cuarto poder’.

En el aspecto académico, el Consejo Directivo de la casa de estudios decidió el 2 de mayo conformar una comisión que investigue el contenido de la tesis por un plazo de 15 días y, tras este proceso, la Comisión de Ética propondrá las sanciones respectivas. Será el mismo Consejo Directivo el que ejecute la medida. “Es un proceso que hay que esperar que concluya”, comentó el director de Comunicaciones de la universidad, Jair Eduardo Ramírez. Acuña precisó que, si se encuentra responsabilidad grave, se puede anular el grado.

Por su parte, la Sunedu solicitó el miércoles pasado a la UCV que informe detalladamente sobre el caso; sin embargo, la institución comentó a este diario que, hasta el cierre de esta nota, “la universidad aún no ha remitido dicha información”. Añade que tampoco tienen acceso a la tesis en mención.

Un mal mensaje

El investigador Percy Mayta-Tristán resaltó que estos procesos sancionadores dependen de la normativa vigente de las universidades; sin embargo, agrega que las evidentes irregularidades debieron haber sido identificadas “rápidamente”.

Asimismo, señala que por la investidura presidencial y el contexto actual de ataque a la reforma universitaria, la comunidad académica “no ha tomado una posición mucho más activa en defensa de las buenas prácticas de la investigación”.

“Lo que preocupa grandemente es el mensaje dado a los estudiantes que están haciendo sus tesis, que ven que si alguien comete plagio o si hay indicios de falsificación, no pasa nada. ¿Cómo van a poder luego corregir este tipo de prácticas si desde el más alto nivel no se hace nada?”, enfatizó.

“Sunedu actuará conforme a ley si constata irregularidad”

La entidad rechazó los dichos del congresista Esdras Medina, presidente de la Comisión de Educación, quien sostuvo que “Pedro Castillo solo respalda a Sunedu porque es blindado por el plagio de su tesis”.

“La Sunedu deplora estas afirmaciones, que considera difamatorias”, comentó la institución en Twitter.

Recordó su solicitud a la UCV y reiteró que la evaluación de las tesis y los criterios para su calificación “son responsabilidad de las universidades”.

Sin embargo, agregó que supervisarán que la universidad actúe conforme a “sus propias normativas y de lo establecido en la Ley Universitaria”.

Según el Renati, de la Sunedu, la UCV es la institución con más trabajos de investigación: 83.810.