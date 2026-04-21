LO FALSO:

Se encontraron actas electorales tiradas en la calle en Lince.

LO VERDADERO:

El material electoral lleva inscrita la frase 'NO OFICIAL'.

La ONPE desmintió la autenticidad de los documentos.

En redes sociales se viralizó un video en el que se observan supuestas cédulas de votación arrojadas en una calle del distrito de Lince. No obstante, el contenido carece de veracidad. En el propio material se aprecia que los documentos llevan sellada la frase 'NO OFICIAL', lo que invalida cualquier interpretación de que se trate de material electoral auténtico. Además, la Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE) precisó que dicha inscripción no es utilizada por la institución. Hasta el momento el video más viral ha obtenido hasta ahora 2.700 reacciones, cerca de 400 comentarios y 1.800 compartidos.

Cifras del video más viral en redes. Foto: Facebook

Material encontrado en la calle no es legal

En medio de unas polémicas comicios presidenciales 2026, un video comenzó a circular en Facebook acompañado de afirmaciones que sugerían un presunto fraude electoral. En la grabación, un ciudadano muestra varias cédulas encontradas en la vía pública y expresa su indignación, señalando que las llevará a una comisaría para denunciarlas. Asimismo, otra persona indica que el hallazgo ocurrió en la cuadra 4 del jirón Bartolomé Herrera, en Lince.

Sin embargo, el mismo clip permite advertir que las cédulas presentan la frase 'NO OFICIAL', por lo que dichos documentos pierden validez legal. En consecuencia, no se trata de documentos empleados por la ciudadanía durante las Elecciones Generales realizadas los días 12 y 13 de abril.

Cédulas encontradas llevan selladas la frase "NO OFICIAL". Foto: Facebook

La ONPE desmiente la autenticidad del material

Por medio de su cuenta de Facebook, la ONPE aclaró que en las imágenes difundidas no se observan actas ni cédulas oficiales. La entidad precisó que se trata de documentos que incluyen la frase 'NO OFICIAL', característica que no forma parte de los formatos utilizados en los procesos electorales.

Del mismo modo, la institución exhortó a la ciudadanía a informarse únicamente a través de fuentes oficiales y a verificar cualquier contenido antes de difundirlo. "La verdad no siempre está a simple vista, por eso es importante corroborar toda información", advirtió

Publicación de la ONPE acerca de video viral. Foto: ONPE

¿Cómo identificar una cédula de votación válida?

Para verificar la autenticidad de una cédula de votación, es necesario considerar ciertos elementos esenciales. Por ejemplo, debe figurar claramente el nombre de la autoridad electoral competente, así como la denominación del proceso electoral correspondiente.

Asimismo, antes de ser entregada al elector, la cédula debe contar con la firma o el sello de los miembros de mesa, lo que garantiza su validez. Por el contrario, cualquier documento que incluya la frase 'NO OFICIAL' u otras marcas similares corresponde a material de práctica o reproducción, por lo que carece de valor legal en una jornada electoral.

Conclusión

Un video viral difundido en redes sociales muestra supuestas cédulas de votación abandonadas en Lince, sugiriendo un presunto fraude electoral. Sin embargo, el contenido es falso: en las imágenes se observa la frase 'NO OFICIAL', lo que invalida dichos documentos como material electoral auténtico. La ONPE también confirmó que no se trata de cédulas ni actas legales y aclaró que esa inscripción no forma parte de sus formatos.

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