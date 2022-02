Ximena Pinto sobre su salida de la PCM: “Me voy decepcionada, pero con mi honradez intacta”

Ximena Pinto, exsecretaria de Comunicación Social de la Presidencia de Consejo de Ministros, se pronunció a través de las redes sociales sobre su salida de la entidad luego de denunciar el último miércoles que el primer ministro Aníbal Torres pretendía direccionar irregularmente la publicidad estatal en regiones del interior del país.

A través de su cuenta de Twitter, Ximena Pinto dijo: “Nada justifica aceptar aquello que pueda traerte consecuencias legales o procesos administrativos. Me voy de PCM muy decepcionada, pero con mi honradez intacta ”, escribió.

Ximena Pinto se pronuncia a través de su cuenta de Twitter. Foto: Twitter

“¿Si te piden que hagas algo que no es legal, entonces qué es? Tengo 20 años trabajando en el Estado. No soy una improvisada. Aquí no se trata de cambiar las cosas y decir que uno quiere favorecer a un medio u a otro. Se trata de hacer lo que es técnicamente correcto”, sentenció Pinto en relación a sus años de experiencia en el sector público.

Salida de la Presidencia del Consejo de Ministros

La periodista Ximena Pinto denunció que la sacaron de la Presidencia del Consejo de Ministros por negarse a cortar la publicidad estatal al grupo El Comercio

“ Para este año se debía ver la campaña de inicios de año escolar y la contratación de la central de medios, así como los medios de difusión, entre ellos, televisión y radio a nivel nacional ”, explicó Pinto en declaraciones para La República.

“El jueves pasado, el premier debía firmar el plan de publicidad, por lo que preguntó con qué medios se iba a contratar. Se le explicó que a los medios se les elige de acuerdo a su nivel de audiencia, y fue enfático en decir que no se le dé un sol a todo el grupo El Comercio, porque permanentemente atacaba al Gobierno”, agregó.

“Se le intentó explicar la dinámica de la publicidad, pero él fue muy intransigente y repetía que seguramente buscaba beneficiar desde mi puesto a este grupo empresarial y que debía entender que la indicación era clara, y que no debía haber publicidad para ellos”, sentenció.