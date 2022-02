Pedro Castillo evita responder sobre sus contradicciones

El presidente Pedro Castillo descalificó el trabajo de la prensa por consultarle acerca de las contradicciones en las que habría incurrido sobre las reuniones con la empresaria Karelim López, en el marco de la investigación del caso Tarata.

Luego de una actividad relacionada con el retorno escolar, y tras escuchar la pregunta “¿le mintió o no al Ministerio Público sobre sus reuniones con Karelim López?”, el mandatario se incomodó, buscó minimizarlo y evitó responder al respecto.

“Esta prensa es un chiste. Estamos hablando de la educación peruana, ¿por qué no se centran en los temas importantes? (...) ¿Por qué no me acompañan un día a ver cómo están las cosas? Yo les pongo movilidad y nos vamos con ustedes. Salgan de Lima, Lima no es el Perú”, remarcó.

Ante la insistencia, agregó: “El resto que tengo que responder lo tengo que hacer en su momento. (...) Cuando vamos a hacer una actividad, ustedes aparecen con otra cosa. Es lo que les interesa a ustedes, pero yo no me voy a comprar ese pleito. (…) Voy a dar la cara en donde están las necesidades. Y por lo que me siguen juzgando, voy a seguir dando la cara”.

Asimismo, se le señaló que Hernán Condori no estaría preparado para ser ministro de Salud, y Castillo lo defendió. “Ustedes miran personas, no miran los casos graves”, mencionó. Al ser consultado por la foto de Condori con el prófugo Arturo Cárdenas, de ‘Los Dinámicos del Centro’, manifestó: “Yo no he venido a responder cosas mezquinas”. Asimismo, reiteró en minimizar los cuestionamientos. “Saquemos el ruido político a un lado”, mencionó.

Contradicciones

Según ‘Panorama’, el presidente respondió por escrito a la Fiscalía por el caso Provías del puente Tarata. Negó recordar haber recibido a López el 17 y el 18 de octubre del 2021, y afirmó no haber sido quien la convocó.

-¿Quién convocó a la reunión del 17/10 con Karelim López? -Yo no he sido.

-¿Quiénes participaron en dicha reunión? -No lo sé. No he participado en dicha reunión.

-¿Cuánto tiempo duró la reunión con López en esa fecha? -No hubo reunión.

A pesar de que se registran en el Portal de Transparencia, comentó que las reuniones no necesariamente se realizaban ni que es él quien recibe a los invitados. Además, dijo tampoco poder precisar si se reunió con la empresaria entre agosto y noviembre del 2021. Esta versión es opuesta a la que dio en la entrevista con CNN el 25 de enero: “Sí, vino al despacho, la recibí”. Su postura fue dicha también en Exitosa un día antes.

Castillo no aclara sus declaraciones contradictorias en torno a la asesora empresarial Karelim López. Foto: composición LR

Por otro lado, el presidente ante la Fiscalía negó conocer a la madre y hermana de Alejandro Sánchez, el dueño de la casa de Breña, a pesar de que Castillo en la misma entrevista internacional envió un saludo a la progenitora de Sánchez, y según un registro de visitas que compartió el dominical, la hija asistió a la reunión por su cumpleaños en Palacio.

El director ejecutivo de Proética, Samuel Rotta, resaltó la gravedad del asunto y la necesidad de que se aclaren las situaciones. “Está minimizando un tema superdelicado: estamos ante un presidente mintiendo”.

Colegio de Periodistas interviene

El Colegio de Periodistas de Lima, a través de un comunicado, expresó su tajante rechazo a las expresiones del presidente por la “intolerancia reiterada para responder a la prensa sobre temas de interés público que solo buscan esclarecer hechos”.

Por esta razón, exigen al mandatario unas disculpas públicas y rememoraron el compromiso que asumió Castillo el 1° de octubre del 2021, de que su Gobierno daría mayor importancia a la libertad de comunicación y de prensa, y no agreda.

El gremio indicó que seguirán vigilantes de la actuación de todo funcionario porque su deber es “buscar la verdad de los hechos y preguntar lo que sea necesario en el marco del respeto y Estado de derecho”.

La palabra

Samuel Rotta, director ejecutivo Proética