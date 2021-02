Vacunagate: Fiscalía realiza diligencia de verificación en la UPCH

La Fiscalía de la Nación realiza una diligencia de verificación en la Universidad Peruana Cayetano Heredia (UPCH) con el fin de obtener información acerca del caso denominado Vacunagate, en el que están implicados varios funcionarios públicos.

El fiscal adjunto supremo Ramiro González es el encargado de este trámite administrativo, corroborando el procedimiento de los sistemas de registro de los ensayos clínicos de la vacuna del laboratorio chino Sinopharm.

Como se recuerda, el Ministerio Público informó el último lunes 15 de febrero que iniciaría diligencias preliminares contra el ex jefe de Estado Martín Vizcarra y el resto de personas que estarían involucradas en el caso Vacunagate.

Las indagaciones se realizarán por la presunta comisión de delitos contra la administración pública, como concusión, negociación incompatible y aprovechamiento indebido del cargo. Las indagaciones tendrán un plazo de 60 días.

Por otro lado, también aseguró que citarán a Martín Vizcarra, su esposa Maribel Díaz Cabello, el ex primer ministro Walter Martos, la exministra de Salud Pilar Mazzetti y al médico Germán Málaga quien le administró la vacuna al exmandatario y a su familia.

Se realizan diligencias por caso Vacunagate. Foto: FiscaliaPeru/Twitter

Germán Málaga confirma que Vizcarra se vacunó

El médico Germán Málaga, responsable de los ensayos clínicos para la vacuna del laboratorio chino Sinopharm en nuestro país, confirmó que visitó Palacio de Gobierno en 2020 para vacunar con la fórmula activa al expresidente Martín Vizcarra, su esposa y hermano mayor.

“(La vacunación de Sinopharm) fue en una cortesía, para el mandatario. No pensé en ninguna otra cosa que darle una potencial protección, ese fue mi actuar, sin ningún cálculo político”, aseveró durante su presentación en la Comisión de Fiscalización y Contraloría del Congreso.

“Después de que suceden los eventos conocidos de la vacancia (el 9 de noviembre pasado) no tuve ningún contacto final con Martín Vizcarra. Previamente, estuve en su departamento en San Isidro y desde entonces no he vuelto a tener ninguna relación, ningún contacto con el expresidente”, agregó.

