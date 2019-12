Chávez sobre aporte de Dionisio Romero: Keiko no mintió al pueblo, solo no informó

La postulante al Parlamento por Fuerza Popular Martha Chávez manifestó que los aportes sin contabilizar que recibió el fujimorismo para su campaña de 2011 no era considerado delito cuando sucedió esa irregularidad.

Empresas como Credicorp, cuyo presidente ejecutivo es Dionisio Romero, aportó millones de dólares a Fuerza 2011.

Keiko Fujimori estuvo en la misma vivienda en la que se hizo la entrega de dinero, el cual fue todo en efectivo y en maletines.

“En todo caso, si hay disconformidad o discrepancia sería una falta administrativa que inclusive ya prescribió y que no era considerada delito; y en todo caso son episodios que tienen que superarse, pero no vengan a distraer la atención con que existe responsabilidad penal”, intentó sostener Martha Chávez para ATV.

Por otro lado, luego que la entrevistadora señalara que Keiko Fujimori le mintió a la población al no informar de esos aportes, Martha Chávez dijo que no era una mentira, sino una omisión de información.

“No le mintió, en todo caso no le dijo ni informó (al electorado), que es lo que (también) ha dicho el señor Romero. […] No ha recibido dinero porque de repente ni siquiera lo contó o vio si es que había dinero o no (en el maletín); eso lo ha dicho el abogado del señor Romero”, intentó aclarar.

“Keiko Fujimori ha venido respondiendo a todas las investigaciones desde hace 19 años”, añadió.

Asimismo, criticó a los fiscales del Equipo Especial Lava Jato José Domingo Pérez y Rafael Vela Barba. Añadió que cuando Pedro Chávarry intentó retirarlos de la investigación, no hizo nada malo, además de que era su voluntad como fiscal.