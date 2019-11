María Isabel León: “Tengo 3 millones 650 mil razones para pedir que den un paso al costado”

Mediante un discurso distinto al manifestado el último domingo ante Cuarto Poder, la presidenta de la Confiep, María Isabel León, pidió disculpas ante el empresariado por los diversos actos de corrupción revelados en el caso Lava Jato y sobre los aportes de grandes compañías a organizaciones políticas sin que estos sean debidamente reportados y bancarizados.

“He tirado la presentación, no me siento capaz ni con la fortaleza de hablar de código de ética ni de anticorrupción, con todas las cosas que están sucediendo”, sostuvo.

En su discurso, Isabel León dejó entrever que se refería a los aportes millonarios en efectivo del Grupo Credicorp, presidido por Dionisio Romero, a Fuerza Popular en el 2011 y por los cuales, según la tesis del Equipo Especial Lava Jato, se habría “pitufeado” importantes cifras con terceros. “Tengo 3 millones 650 mil razones para pedirles a estos empresarios que han hecho las cosas de manera irregular que den un paso al costado, por su país, por sus empleados, por la ética. Demos el ejemplo”, enfatizó.

Precisamente, el número de motivos que mencionó la titular de la Confiep es equivalente a la cantidad de dólares que llevó Romero a Keiko Fujimori en su campaña presidencial de hace ocho años.

Cuestionamientos

“Desde la Confiep, digo con sinceridad: corrupción nunca más, caiga quien caiga. Justicia para todos sin excesos. Apoyamos el trabajo que viene haciendo la Fiscalía y el Poder Judicial, pero llamamos la atención a que no haya excesos y, sabiendo el riesgo, estoy aquí para trabajar por los empresarios”, agregó.

En principio, la presidenta del mayor gremio empresarial del país no deseó declarar a la prensa. El fin de semana, la exintegrante del equipo de campaña de Fuerza Popular dijo que los millones que había recopilado la Confiep en el 2011 no fueron exactamente para apoyar la campaña presidencial de Fujimori Higuchi, sino para una campaña publicitaria a favor del sector privado, en vista de que el modelo económico peligraba con la candidatura de Ollanta Humala a la presidencia.

“Estas cosas, de las que estamos hablando, sucedieron hace 9 o 10 años, nosotros hemos aprendido al igual que deben haber aprendido los políticos, los periodistas, los profesionales, los sindicalistas y todas las personas que no hacen su trabajo con ética y que son corruptos en su día a día. Todos hemos aprendido”, expresó a Cuarto Poder.

Por ese año, quien presidía la Confiep era Ricardo Briceño, investigado por el caso Lava Jato. Según el exdirectivo de Odebrecht Jorge Barata, Briceño recibió US$ 200 mil para respaldar la candidatura fujimorista.

Con las recientes confesiones de empresarios ante el Ministerio Público, los representantes de dicho gremio tuvieron que hacer un mea culpa. Por eso, al inicio de la CADE 2019, la presidenta de IPAE, Elena Conterno, exhortó a no permitir este tipo de financiamientos a partidos políticos.

Y, como trascendió, quien se sumó a ese discurso fue la presidenta de la Confiep.

La Clave

Aportes. Esta crisis y cuestionamientos al sector privado no solo se agudizaron con el testimonio de Dionisio Romero: el jueves 21, el empresario José Graña dijo ante la Fiscalía que Capeco dio US$ 240 mil a la Confiep para la candidatura de Keiko Fujimori y a eso se suman los aportes del Grupo Gloria y la minera Volcan por US$ 460 mil.