Abogado de Belaunde Lossio sobre audios: “No representan nada irregular”

Los audios difundidos el último domingo, en los que fiscales anticorrupción presuntamente habrían forzado el testimonio del investigado Martín Belaunde Lossio para que coincida con su hipótesis, perjudicarán al aspirante a colaborador eficaz, asegura su abogado.

Luis de la Cruz, defensa del testigo en el caso fiscal del expresidente Ollanta Humala y Nadine Heredia, sostiene que la difusión de las grabaciones que datan de marzo de este año afectarán al proceso de colaboración eficaz de Belaúnde Lossio.

“El objetivo claro que veo es que quieren perjudicar el proceso de colaboración que está llevando mi patrocinado en relación al caso de Nadine Heredia y Ollanta Humala”, declaró el abogado para El Comercio.

Abogado de Belaúnde Lossio niega manipulación

De la Cruz enfatizó que en el desarrollo legal no ha existido manipulación en los testimonios de Martín Belaunde Lossio por parte de los fiscales, como denunció un medio periodístico con las grabaciones.

Subrayó que“no existe ningún direccionamiento, no hubo nada irregular” en las conversaciones, en las que él participó junto a los fiscales Elmer Chirre, y su adjunto David Alva Castillo.

“El proceso de colaboración es un proceso reservado, existe un protocolo que establece que las actas deben estar lacradas para la propia Fiscalía y las partes, que es el acta que se ha hecho público, es el acta donde se revela el nombre”, señaló.

El abogado mencionó que desconoce quién y cómo se ejecutaron las grabaciones sistemáticas a pesar que hizo dentro de un penal en el que está prohibido todo tipo de artefactos de registro visual o auditivo.

Por su parte, el fiscal José Domingo Pérez calificó de preocupante que los fiscales no hayan evitado que se graben las declaraciones de un aspirante a colaborador eficaz. Respecto a la mención a un fiscal “Juárez” en uno de lo audios, señaló que él no ha participado de la conversación y marcó distancia sobre algún hecho irregular del Equipo Especial Lava Jato.

Audios de Martín Belaúnde Lossio

En las grabaciones difundidas se revela una intención de los fiscales porque coincida las declaraciones de Martín Belaunde Lossio con la hipótesis que manejaban.

“Lo que usted nos va a decir tiene que tener concordancia con la tesis de la Fiscalía, porque si esta información no corrobora (…) y contradice lo que nosotros ya tenemos hecho (…) no nos va a servir”, le indica David Castillo a Martín Belaunde Lossio en la cárcel Piedras Gordas, donde se encuentra recluido.

El 18 de marzo, se escucha al fiscal Castillo hablar sobre la declaración de Belaunde Lossio para que no genere contradicciones con el testimonio del exsuperintendente de Odebrecht en Perú, Jorge Barata.

“¿Qué voy a decir si Barata ha dicho que no me conoce?”, pregunta Belaunde Lossio. “Barata dice que no me conoce y (Germán) Juárez me ha dicho que diga que no lo conozco”, añade. “O sea que, allá en su caso, usted no conoce a Barata”, responde el magistrado. El abogado De la Cruz interviene y menciona la intención de que se busca que no se contradigan los testimonios. “Pero sí he dicho que sí lo conozco, lo que pasa es que él no lo ha puesto como aporte”, sostiene Belaunde Lossio. Se consigna posteriormente que, de acuerdo al implicado, lo conoció desde abril de 2006.

El fiscal Castillo negó haber grabado alguna conversación y Germán Juárez Atoche señaló que Martín Belaunde Lossio “ha interpretado mal” lo que dijo. “Cuando tuve la entrevista con Belaúnde, yo no le dije que declarara que no lo conocía (a Jorge Barata)”.