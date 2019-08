Vizcarra reitera que el proyecto Tía María no va sin consenso

En Moquegua. Se pronunció por el diálogo y por buscar una solución que beneficie a Islay y a todo el país.

Durante su visita a Moquegua, el presidente Martín Vizcarra señaló que si el proyecto minero Tía María no cuenta con la aprobación de los pobladores y las autoridades del Valle de Tambo, este no se ejecutará.

Así respondió cuando los periodistas le preguntaron sobre el paro indefinido que se iniciará mañana en rechazo a este emprendimiento minero de Southern Perú.

"El proyecto Tía María, si no tiene el consenso, si no tiene la aprobación de la población, de los agricultores, de las autoridades, no se va a llevar adelante. Esa es la condición que hemos puesto", dijo tras participar en un evento de la Superintendencia Nacional de Registros Públicos.

El mandatario instó a todas la partes a conversar para llegar a una solución que beneficie a todo el país. En ese sentido, pidió hacer un esfuerzo de diálogo y concertación con el fin de encontrar un acuerdo "en favor de Cocachacra, de toda la provincia de Islay, de la región Arequipa y de todo el Perú".

En cuanto a los otros conflictos socioambientales que han surgido en el sur del país, el jefe del Estado insistió en que también serán afrontados buscando la mejor solución para todos.

"Nosotros recibimos una convocatoria, hace diez días, de los gobernadores de siete regiones del sur para buscar el diálogo al que estamos siempre dispuestos", refirió, y remarcó que en el caso del proyecto minero Quellaveco, impulsado por Angloamerican, se tendrá que buscar los mecanismos para que se cumplan los 26 acuerdos establecidos en las mesas de diálogo.

Vizcarra demandó que se ejecuten las adquisiciones locales y que haya más mano de obra local. Añadió que si bien se sabe que ha creado cinco mil puestos de trabajo para los moqueguanos, se debe buscar que estos se incrementen a seis mil o siete mil, de manera que la inversión genere los beneficios que siempre se ha esperado para todos los pobladores.

Sobre la posibilidad de que se inicie un paro indefinido en Moquegua contra Angloamerican, manifestó que es fundamental buscar lo mejor para el desarrollo de esta región.

"Todo eso se hace en función de un análisis racional. Hay que hablar con las autoridades, con la sociedad civil. De nuestra parte vamos a poner todo nuestro esfuerzo para que así sea", garantizó. ❖

Mañana se inicia paro

En tanto, los opositores al proyecto Tía María empezarán mañana un paro regional indefinido. A esta medida se han sumado diversas organizaciones sociales de la macrorregión sur.

Por seguridad, la Gerencia Regional de Educación de Arequipa suspendió las labores escolares. Los transportistas no acatarán la medida al considerar que se ha politizado.