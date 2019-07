Expresidente Toledo es arrestado para extradición por pagos de odebrecht

En California. Exmandatario fue detenido por los alguaciles de California y puesto a disposición de los jueces. El viernes, un fiscal federal presentará los cargos de extradición ante del Distrito Norte de California, en la ciudad de San Francisco. Juez decidirá si afronta el proceso con arresto o libertad bajo fianza. La Fiscalía peruana prepara un segundo pedido de extradición por el caso Ecoteva.

Comienza el proceso de extradición. El servicio de alguaciles federales de California arrestó al expresidente Alejandro Toledo Manrique con fines de extradición, por recibir un millonario soborno de la constructora brasileña Odebrecht.

Con esta acción se puso en marcha el procedimiento para la extradición del expresidente por delitos de tráfico de influencias, colusión y lavado de activos. No trascendió el lugar en que se produjo la detención, salvó que fue alrededor de las 6:30 de la mañana.

En marzo último, Toledo había sido arrestado en un restaurant de Redwood City, en el condado de San Mateo, al sur de San Francisco, en California. En la solicitud de extradición se incluyeron dos probables direcciones del exmandatario en California: en el 1291 St. Joseph Ave. Los Altos o 1370 Trinity Dr. Menlo Park.

Una vez detenido, el expresidente peruano fue puesto a disposición del juez de primer instancia Thomas S. Hixson, en la Corte del Distrito Norte de California. Hixson le informó los motivos del arresto y sus derechos.

Luego, Hixson lo citó a una audiencia que se realizará el viernes 19 de julio, cuando los fiscales federales presentarán los cargos en su contra y se decidirá si afronta el proceso en libertad bajo fianza o detenido.

Una Ley Interestatal en Pro de la Familia le permitiría afrontar el proceso en libertad, aduciendo que su familia reside en California.

Sin intención política

La detención de Toledo se produce luego de que el Departamento de Estado, que tenía el expediente de extradición desde mayo del 2018, consideró que la documentación enviada por el Perú cumple con los requisitos formales de las ley estadounidense y no esconde una intencionalidad política.

Con esa decisión, el expediente pasó al Departamento de Justicia, que lo entregó a un fiscal federal adjunto de California para su presentación ante el sistema judicial. El fiscal federal adjunto defenderá, de acuerdo con el tratado de extradición, los interés del Perú.

Adicionalmente, el Ministerio de Justicia ha contratado al abogado Folley Hoag para que asesore a las autoridades peruanas en todo el procedimiento. El proceso de extradición con todas las apelaciones y recursos que permite la ley de EEUU podría demorar más de un año.

El tratado de extradición no prevé un plazo perentorio y determinado para que proceda la extradición. Este es un proceso de naturaleza compleja, más tratándose de una ex alta autoridad del país solicitante.

El pedido de extradición de Toledo es solo por el caso Odebrecht, por delitos de tráfico de influencias, colusión y lavado de activos, como parte de una organización criminal internacional.

Pagos de Odebrecht

En el delito de tráfico de influencias se atribuye al expresidente haber solicitado al exsuperintendente de Odebrecht Jorge Simões Barata un pago de US$ 35 millones para que ganaran la licitación del proyecto vial Interoceánica Sur. Además, haber recibido, a través de Josef Maiman, la suma de US$ 20 millones, de los cuales a enero del 2018 se habían identificado más de US$ 11 millones. Para lo cual, Toledo influyó sobre el Comité Especial de Proinversión que se encargó del proceso de selección de la carretera Interoceánica y, evidentemente, sobre cualquier otro funcionario que tuviera que ver con el proceso.

Respecto al delito de colusión, se indica que el exmandatario peruano se concertó con Jorge Simões Barata para defraudar al Estado peruano para favorecer a Odebrecht en el concurso para la concesión del proyecto vial Interoceánica Sur, tramos 2 y 3, entre los años 2004 al 2005.

Toledo Manrique emitió una serie de leyes para favorecer a Odebrecht. En la primera, en abril del 2004, se promulgó la Ley 28214 que declaró de necesidad pública la construcción y asfaltado del carretera Interoceánica, según la solicitud de extradición.

Luego participó en la sesión N° 87 del Consejo Directivo de Proinversión, de fecha 22 de diciembre del 2004, en la que se aprobó el Plan de Promoción de la Inversión Privada para la entrega de la concesión y el 9 de febrero del 2005 se exceptuó al proyecto del Sistema Nacional de Inversión Pública.

En cuanto al delito de lavado de activos, se le imputa el "haber utilizado, entre los años 2006 y el 2010, aproximadamente, varias cuentas bancarias de las empresas offshore de Josef Maiman (Trailbridge Ltd, Warbury and Co, Merhav Overseas Limited) con el fin de realizar operaciones financieras complejas por unos US$ 9'626,010.00 millones.

El caso Ecoteva

Sobre este delito, si bien no forma parte del pedido de extradición, se relatan los hechos del caso Ecoteva. Así, se precia que tras recibir el dinero de Odebrecht, las empresas de Maiman lo transfirieron a cuentas de la empresa Confiado Internacional en el LGT Bank en Suiza.

A continuación, a pedido de Toledo, el dinero es derivado a las empresas Ecostate Consulting y Milan Ecotech Consulting, con sede en Costa Rica y, luego, derivado a la offshore Ecoteva Consulting Group, también en Costa Rica.

"Finalmente, una vez que los fondos ingresaron a la cuenta de Ecoteva Consulting, una parte de ellos fueron utilizados para la adquisición de bienes inmuebles y pago de hipotecas inmobiliarias, cuyo beneficiario real es Alejandro Toledo", precisó la solicitud de extradición.

El 17 de junio último, el fiscal superior Rafael Vela presentó acusación contra Alejandro Toledo por el caso Ecoteva y solicitó que se forme un segundo expediente de extradición, en el que también se incluirá a Eliane Karp.

La Fiscalía ha pedido una pena de 16 años y 8 meses para Toledo, su esposa Eliane Karp y su exjefe de seguridad Avraham Dan On, entre otros. Este segundo pedido de extradición se presentaría como una ampliación. ❖

Fase judicial

Inicio. "Con el arresto del expresidente Alejandro Toledo se inicia la fase judicial. Es un resultado favorable. El 2 de julio, el Departamento de Justicia informó que se estaba elaborando la solicitud de arresto con fines de extradición", informó la fiscal superior Celia Goycochea, de la Unidad de Cooperación Judicial Internacional.

Audiencia. Celia Goycochea indicó que el viernes se realizará una audiencia en la que una fiscal americana presentará los cargos de la extradición.

Vela: Vamos a coordinar con fiscales de Estados Unidos