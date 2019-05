Indira Huilca sobre blindaje a Héctor Becerril: Había elementos para sancionarlo

La parlamentaria de Nuevo Perú Indira Huilca dialogó con La República sobre el archivamiento en la Comisión de Ética de una denuncia contra el fujimorista Héctor Becerril. La legisladora acusó blndaje.

IDL-Reporteros publicó un audio en el que dialogaban los consejeros del actualmente desactivado CNM, Guido Águila Grados y Baltazar Morales Parraguez. En un momento de la conversación se escucha que hubo una reunión en el domicilio de Águila con presencia de Morales y Héctor Becerril.

El objetivo de la reunión fue escuchar las sugerencias del legislador naranja para que Baltazar Morales apoyara la candidatura de Julio Gutiérrez Pebe a la presidencia de la CNM.

"Lo que vimos en esa sesión de la Comisión es un nuevo caso de blindaje y encubrimiento al señor Becerril, y creo además que sienta un mal precedente el documento que se ha usado para tomar esa decisión porque la denuncia tiene que ver con esta situación que se dio a propósito de la elección de presidente del CNM, en el cual uno de los consejeros denunció, y esa era la gravedad de la denuncia presentada formalmente", nos comentó Indira Huilca.

Asimismo, recuerda que además de su denuncia, presentada en la Comisión de Ética, la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales estaba revisando el mismo caso; en dicha mesa se archivó la denuncia en octubre de 2018, pese a que habría habido elementos suficientes para sancionarlo

"La primera denuncia se plantea en la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales; el informe de esa mesa de trabajo señala la responsabilidad del sr. Becerril; no estamos hablando que la denuncia no tenga elementos suficientes para ser probadas. El problema fue que en la subcomisión la mayoría es fujimorista y se decidió archivar el informe", declara.

"El informe elaborado por el congresista César Vásquez (APP) no pudo ser lastimosamente objeto de escrutinio público porque se dio en el marco de una investigación reserva. El congresista Becerril, facultado en un artículo del Congreso, decide hacer esa sesión reservada, y muchos de los argumentos del testigo Baltazar Morales Parraguez y de otras personas quedaron reservados y no fue de conocimiento de la opinión pública", añade.

Respecto a la decisión por parte de Ética de archivar el caso, Indira Huilca cuestionó los argumentos de los que votaron para que no se siga revisando.

"Lo que ha hecho la Comisión de Ética después de varios meses es decir qué, como en la Subcomisión de Acusaciones se archivó la denuncia, entonces también correspondía realizar el archivamiento. Ellos están amparándose de una idea que la verdad es muy poca aplicable en estos casos. Dicen que como ya se juzgó en una instancia y se decidió en determinado sentido, entonces Ética tenía que también archivar", comenta.

"Y allí hay un error porque estamos ante procesos diferentes en instancias diferentes. Lo que evalúa la Subcomisión y sanciona eventualmente son infracciones a la Constitución, mientras que Ética evalúa y sanciona agresiones contra el código de ética parlamentaria; es decir, no hay razón para que se asuma que ya es cosa juzgada como si se estuviera en una especie de primera y segunda instancia; eso es un poco lo que han querido construir como argumentación los fujimoristas como si fuera un mismo juzgado. Ese no es un criterio que resista mayor análisis y además no es la competencia que se le faculta a Ética", adiciona.

Finalmente, Indira Huilca nos menciona que fue el propio Héctor Becerril que solicitó que el caso no siguiera revisándose en la Comisión de Ética hasta que la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales tomara una decisión; todo habría estado orquestado nos explica.

"Las dos denuncias se presentaron prácticamente en paralelo. La Subcomisión de Acusaciones la procesó primero y mientras pasaba ello, la Comisión de Ética decidió no avanzar en su investigación; se dijo que primero avance la subcomisión y luego Ética. Incluso, ese pedido para que la Comisión de Ética no avance con su investigación fue un pedido del propio Becerril. [...] Se notaba que esto era parte de una misma estrategia aunque (revisar los casos en distinto momento) era perfectamente posible y legal, pues hablamos de dos instancias con fines distintos y un marco normativo diferente también", apuntó.