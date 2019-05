Tía María también divide a Cáceres y Gutiérrez

El proyecto minero Tía María es otro tema en el que discrepan el gobernador Elmer Cáceres Llica y su vicegobernador Walter Gutiérrez. La divergencia reafirma la falta de horizonte en la gestión regional. Mientras que Cáceres ratifica su oposición al proyecto de Southern, ubicado en la provincia de Islay, Gutiérrez deja entrever que los recursos económicos que dejará la mina son importantes.

Gutiérrez ayer criticó a Cáceres Llica por estar en contra de Tía María y no dar alternativas para conseguir recursos económicos a favor de Islay. "El gobernador dice que (Tía María) no va, pero también dice que no hay dinero para ellos (Islay)", declaró.

Gutiérrez se cuida de dar un apoyo explícito a Tía María. Sostiene que en la actualidad Islay no tiene dinero para obras ni para generar oportunidades de trabajo. Bajo ese panorama, considera que la gente debe tomar una determinación. "Ellos son los que toman la decisión. Uno decide comer o no comer”, expresó.

Son meses donde el tema Tía María recobra fuerza. En agosto vence el Estudio de Impacto Ambiental (EIA) del proyecto y si hasta entonces Southern no obtiene la licencia de construcción, deberá elaborar otro documento. Según la ministra de Ambiente, Lucía Ruiz, ello retrasaría el proyecto por lo menos un año más.

Bajo ese panorama, la minera ha emprendido una campaña para conseguir el permiso. El gobierno ha respondido que se trata de un proyecto prioritario, pero aún falta llegar a un consenso con la población, que teme la contaminación del valle de Tambo por la mina de cobre.

El gobernador Cáceres Llica, en la oportunidad que pudo, se plegó al bando antiminero. En marzo, en el mismo valle y sosteniendo una bandera antiminera, dijo que apoyaría el sentir del pueblo, que era contrario a Tía María. Esta semana, pidió al gobierno central respetar dicho sentir de los pobladores.

No cree en discurso

Sin embargo, para la presidenta de la Junta de Usuarios de la Ensenada-Mejía, Marilú Marroquín, el discurso de Cáceres Llica no se condice con la actuación de su gestión.

Por ejemplo, cuestiona que la Gerencia Regional de Salud preste sus postas para las campañas médicas de Valle Unido, programa de Southern para socializar Tía María en el valle de Tambo. Igualmente, criticó a la Gerencia Regional de Educación porque algunos colegios albergan campañas del programa.

"Que el gobernador dé las indicaciones a las gerencias en lugar de estar posando como aviador. Pareciera que no está comprometido con el valle de Tambo", expresó.❖