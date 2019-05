Tamar Arimborgo: “El sexo tiene como fin la reproducción y no el placer”

La congresista de Fuerza Popular Tamar Arimborgo arremetió contra el Ministerio de Educación, llamándolo "Sodoma y Gomorra", durante la interpelación a la ministra Flor Pablo. Para la fujimorista, el sexo solo tiene una finalidad y esa es la reproductiva.

"Porque poniendo las cosas en su lugar, la función biológica del sexo y de su anatomía orgánica es la reproducción y no el placer, siendo este solamente subsidiario a la función primera en concordancia", dijo Tamar Arimborgo durante el discurso que leyó durante el Pleno.

Una de las congresistas que criticó lo dicho por Tamar Arimborgo fue Marisa Glave, quien señaló que las mujeres no son solamente una máquina reproductiva, ya que tienen un rol más allá de la maternidad como lo planteó la legisladora de Fuerza Popular.

"Cuando alguien ha dicho que el sexo solamente es para la reproducción y no para el placer. Hay que recordar que quienes plantean que el sexo es solamente para reproducción y no puede ser fruto de placer promovieron en su tiempo la ablación, que era la mutilación del clítoris de la mujer para que la mujer no sienta placer y sea únicamente una máquina reproductiva.

Tenemos un problema con entender que las mujeres tenemos un rol más allá de la maternidad y sí necesitamos una educación con enfoque de género, las mujeres. No es solamente una diferencia entre sexos desde una lógica biológica, tiene que ver con una construcción del género, tiene que ver con la construcción de los roles.