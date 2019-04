“Víctimas no son los expresidentes investigados, sino los países donde se dio la corrupción”

Desde mañana, en Brasil, Jorge Barata responderá ante los fiscales peruanos que investigan el caso Lava Jato. Para el exprocurador Maldonado es una semana clave en la lucha contra la corrupción y advierte que hay pruebas más allá de la declaración de Barata que están en los software del departamento de operaciones estructuradas.

¿La muerte de García afecta el interrogatorio a Barata?

El testimonio de Barata se mantiene, pues los hechos que se investigan tienen una extensión que va mas allá de la responsabilidad de García. La muerte extingue la acción penal, pero no de los otros implicados. La investigación tiene que seguir de manera inexorable y rigurosa.

¿Qué se espera de las declaraciones?

La expectativa es que Barata narre con detalles los montos que ha pagado por los proyectos y quiénes recibieron los sobornos. Unos 10 millones de dólares fueron destinados a personas subalternas y aparentemente 12 millones habría pagado a García.

¿Será clave en comparación a diligencias anteriores?

Es clave en el sentido que Barata, antes de la muerte de García, dio algunas líneas de cómo se produjeron los sobornos, pero ahora debe detallar cada uno de los pagos realizados, decir quién fue el destinatario final y honrar el compromiso que tiene con la Fiscalía brasileña con la delación premiada.

¿Quiénes son los verdaderos afectados?

Las víctimas no son los expresidentes investigados, sino las naciones y países donde se dieron los casos de corrupción. No son esquemas que apuntan a proyectos determinados, sino que afectan un concepto de derechos humanos y la expectativa de un desarrollo nacional. Es tener a toda una Nación como víctima.

¿Los responsables quieren hacerse pasar como víctimas?

En un delito de homicidio es claro quién es la víctima. En este tipo de delitos es difícil que un grupo social o una sociedad diga que es víctima pues no se siente así. Si vemos en términos de afectación del PBI, de proyectos de desarrollo, el daño causado es grave. Ningún grupo delictivo tiene la capacidad de producir el daño que produce este tipo de criminalidad de gran corrupción asociada a la delincuencia de poder.

¿Afecta el desarrollo de un Estado y su población?

Son millones de millones de dólares que produce un forado en el PBI. Los pueblos y naciones tienen derecho al desarrollo, pero esta criminalidad tiene el impacto y la posibilidad de afectar la expectativa de desarrollo de las naciones. Es una criminalidad mucho más dañina que cualquier otra.

¿Utilizan un esquema para asegurar la impunidad?

Las relaciones asimétricas de poder les permite acceder a decisiones únicas que garantizan su impunidad. Son esquemas de corrupción dirigidos a jamás ser descubiertos. Los políticos que recibieron millones pensaron que no los iban a descubrir. Si estos hechos no hubieran sido revelados en el Acuerdo de culpabilidad (Plea Agreement) el 21 de diciembre de 2016 entre la fiscalía de Nueva York y Odebrecht S.A., jamás se hubiera conocido los sobornos. Ahí se establece el pago ilegal a las autoridades de 12 países, incluido el Perú.

Estamos viendo una fuerte presión contra los fiscales.

Esas campañas están dirigidas a obstruir la acción de la justicia. Por primera vez en el Perú, los fiscales están actuando de manera correcta. Están demostrando consistencia frente a un liderazgo político caduco, anacrónico, que no entiende en qué dirección van las cosas.

¿La clase política se resiste a la lucha contra la corrupción?

Vemos una clase política que no entiende la importancia de la lucha contra la corrupción, que los arreglos bajo la mesa ya no caben. Se requiere trabajar por el imperio de la Ley.

El miércoles se verá también el caso Toledo.

En este caso se han satisfecho los elementos exigidos en el tratado de extradición con EE.UU. Se ha cumplido con la doble incriminación, se ha demostrado que no hay persecución política, que deben ser sancionados en el Perú y los casos no han prescrito. No sé por qué razón el caso no es presentado ante un juez norteamericano para que decida la extradición.

El jueves será el turno del Club de la Construcción y luego le toca a Villarán...

Es difícil entender que el Club de la Construcción no tuvo nada que ver con las decisiones de Odebrecht o no sospechaban que no pagaban sobornos. En el caso de Villarán, su equipo jamás hizo una rendición de cuentas. Si la Fiscalía demuestra que el dinero que recibió salió del departamento de relaciones estructuradas de la Caja 2, deberá asumir las consecuencias, como los demás investigados.

¿Después del testimonio de Barata veremos acciones más restrictivas?

Lo que va ocurrir esta semana que viene es un punto de quiebre para continuar venciendo la impunidad, tratando de demostrar la verdad y estableciendo la responsabilidad de los involucrados. Es una semana crucial. Si Barata se arrepiente puede traer serios retrocesos, pero si todo se realiza conforme está previsto, el Ministerio Público continuará confirmando sus hipótesis.

¿Hay posibilidad que Barata se arrepienta y no hable?

Siempre hay esa posibilidad. Esperemos que Barata cumpla sus compromisos asumidos ante la Fiscalía brasileña.

¿Sin García puede ser que fluya más información?

Claro que sí, eso nos pasó cuando tramitábamos la extradición de Fujimori. En el camino murió Pinochet, entonces toda reserva de la justicia chilena para darnos la razón en función de proteger a Pinochet, desapareció. Es posible que los investigados se sientan sin ningún compromiso de proteger a García y por tanto más libres de defenderse y decir la verdad. ❖