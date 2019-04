Beteta arremete contra la fiscal de la Nación y la llama "ciega, sorda y muda" [VIDEO]

Para la legisladora de Fuerza Popular, Karina Beteta, la fiscal de la Nación, Zoraida Ávalos, solo "se levanta de su cama" y se "acuerda" de su cargo cuando la denuncia es contra fujimoristas.

Beteta hizo estas declaraciones al pronunciarse sobre la denuncia periodística en contra del presidente del Congreso, Daniel Salaverry, en la que sostiene que contrató a extrabajadores de su constructora en el Legislativo.

"La fiscal de la Nación no sé si existe. Está ciega, sorda y muda ante estos hechos (denuncia contra Salaverry), solo cuando se trata de congresistas fujimoristas, inmediatamente se levanta de su cama y se acuerda que es fiscal de la Nación", declaró Beteta.

La congresista fujimorista criticó a Salaverry dar un discurso y al final "se confunde con su mismo actuar". Agregó que la Mesa Directiva tiene parte de la responsabilidad y deberá aclarar la situación.

A su vez, señaló que "no hay la necesidad de estar sancionando a cada congresista por cada denuncia que salga".

Posición de Ávalos

La fiscal de la Nación, Zoraida Ávalos, durante su discurso en la ceremonia de juramentación de su cargo, se comprometió a luchar contra la corrupción y rechazó tener conflictos.

"No me mueve el odio, ni el rencor, no tengo compromisos ni tengo conflicto con nadie. Mi único compromiso es con la búsqueda de la verdad y la justicia", ha mencionado la funcionaria.

Beteta y Salaverry

El pasado 15 d marzo, la parlamentaria Beteta presentó una denuncia ante la Comisión de Ética en contra del presidente del Legislativo, Daniel Salaverry, por presuntamente haberla agredido verbalmente con palabras soeces.

Días antes, la fujimorista denunció el caso ante la prensa. Según indicó el hecho sucedió luego de una sesión del Pleno en el 2018. Esta denuncia la hizo pública al conocerse que ella, junto con otros cinco congresistas, habrían cobrado viáticos del Congreso de forma irregular.