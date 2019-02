Odebrecht: confirman que pago a García por conferencia fue simulado

El ex encargado de generar los recursos para la caja 2 de Odebrecht Marcos de Queiroz Grillo confirmó este lunes al fiscal José Domingo Pérez que los pagos realizados al expresidente Alan García por las conferencias que dictó el 2012, fueron simulados.

Fuentes de La República informaron que Grillo manifestó que la operación fue solicitada por Jorge Barata y el dinero salió de la División de Operaciones Estructuradas de la constructora brasileña, también conocida como la ‘caja de sobornos’.

El exejecutivo corroboró la información recogida por el equipo especial, respecto a correos, instrucciones, transferencias, entre otros elementos que agravan la situación del exmandatario.

La conferencia en mención se desarrolló en Sao Paulo, Brasil, el 25 de mayo del 2012 con la intermediación de Odebrecht para la Federación de Industrias del Estado de Sao Paulo (FIESP). Por esta actividad se depositó a García US$100 mil.

Sobre esta denuncia, el exjefe de Estado negó cualquier irregularidad. “A mí me ha contratado la Federación Internacional Industrial que tiene 150 mil empresas donde he dado no solo una, sino varias conferencias antes. Una conferencia y Brasil y 34 fuera de Brasil. No me digan a mí que estoy en la Caja 2, porque eso es muy posterior ni tengo nada que ver”, dijo en noviembre pasado.

Marcos de Queiroz Grillo fue interrogado en la sede de la Procuraduría de Brasil en el marco del acuerdo de colaboración eficaz que la empresa Odebrecht suscribió con el Equipo Especial Lava Jato el último viernes.

El abogado de Alan García, Erasmo Reyna, señaló al término de la diligencia que reconocen que Odebrecht sí tuvo participación en las conferencias que brindó su patrocinado.

“García dictó su conferencia, se estableció un pago por honorarios, se pagaron impuestos por esos honorarios. Han sido sumas contabilizadas o dinero contabilizado, y quienes estuvieron a cargo del pago no pertenecían al departamento de operaciones estructuradas”, dijo.