Cardenal Cipriani califica de "plaga contemporánea" los casos de aborto

Durante la presentación de Carlos Castillo como nuevo Arzobispo de Lima, el cardenal Juan Luis Cipriani se refirió a los casos de aborto, señalando que son una "plaga contemporánea".

En conferencia de prensa, Cipriani también arremetió contra el enfoque de género, señalando que el papa Francisco los llamó como un "cáncer".

"Son tiempos en que la defensa de la vida nos compromete a todos de una manera muy fuerte, entre otras cosas para la subsistencia de la humanidad. El coeficiente de reposición de la población exige que defendamos la vida y no que los millones de abortos sean la plaga contemporánea", declaró Juan Luis Cipriani.

Además, consideró que se tratan de temas que tienen una “tendencia a lo políticamente correcto”.

Asimismo, reiteró tener una postura contra el enfoque de género, considerando que se debe defender la vida y la familia, añadiendo que “el papa (Francisco) lo ha considerado como un verdadero cáncer”.

No obstante, sostuvo que se deben respetar las opiniones de todos, incluyendo la suya. “Siempre he tenido un gran respeto por las diversas posturas, con la condición que también respeten la mía, pero cuando se quiere imponer un pensamiento único, todos tienen que pensar así. Esto no es cristiano”, expresó Juan Luis Cipriani, añadiendo que “hay que dialogar y tener apertura”.

El cardenal agradeció por las décadas como Arzobispo y expresó que estará orando por su sucesor Carlos Castillo, dado que el trabajo en ese cargo “no es nada fácil”.