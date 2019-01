“Información de Odebrecht servirá para sancionar a nuestros corruptos”

El fiscal José Domingo Pérez espera que el acuerdo de colaboración eficaz con Odebrecht sea aprobado por un juez en marzo próximo. Varios aspectos del convenio se harían públicos. En esta entrevista, Pérez afirma que la Segunda Sala de Apelaciones carece de imparcialidad y habla por primera vez del apartamiento del Richard Concepción Carhuancho.

¿Cómo han cambiado sus días a raíz del caso Lava Jato?

Negar que ha habido un cambio no sería posible porque lo casos que se necesitan en el Equipo Especial son de una relevancia bastante alta. Hay interés por parte de la ciudadanía respecto a la labor que venimos desempeñando los fiscales del Equipo Especial. Los medios de comunicación están interesados. Tengo más de 14 años de fiscal. Sé que llevar casos de esta complejidad concitan atención, pero siempre hago la diferencia de que estos casos, al ser de una mayor trascendencia, sí cambian algunas conductas que puedo tener como fiscal.

¿Cómo ha recibido su familia este cambio?

Precisamente eso es algo que ha cambiado: el nivel de seguridad que debo adoptar para el normal desenvolvimiento de mi relación familiar se ha extremado; es decir, no es que usualmente pueda tener algún tipo de actividad en lugares abiertos. Tengo personal de seguridad policial que evita que pueda tener ciertas circunstancias de peligro, porque también debo tomar precaución no solo por mí, sino por mi esposa y mi hijo.

Durante la gestión de Gonzalo Chávarry había incertidumbre sobre su permanencia. Ahora que ya dejó el cargo, ¿ha llegado la calma?

Hay mayor seguridad. La doctora Zoraida Ávalos, como fiscal de la Nación, brinda esa garantía que nos va a permitir desarrollar nuestra actividad con independencia. Esa circunstancia no ocurría con Pedro Chávarry, no solo porque lo podíamos percibir en la reacción dentro de la institución, sino que en el desarrollo de la investigación contra Keiko Fujimori se había establecido esta suerte de consorte, alianza del grupo que ella representaba con Pedro Chávarry; eso generaba cierta desconfianza hacia él para realizar pedidos de fiscales, asistentes, mobiliarios.

¿Le ponía trabas a su trabajo?

Claro. Actualmente ya se aumentó el número de fiscales en el número que habíamos solicitado, eso ya muestra una diferencia con la gestión de Pedro Chávarry. Había cuestionamientos del doctor Rafael Vela y míos respecto al doctor Alonso Peña Cabrera como jefe de la Unidad de Cooperación Internacional, la doctora Ávalos tomó una decisión, también respalda la labor del Equipo Especial.

¿La decisión de retirar del cargo a Peña Cabrera obedece a un pedido del Equipo Especial?

Esa decisión la tomó la doctora Ávalos atendiendo las circunstancias que se habían suscitado en los últimos meses. Existe el pedido del doctor Rafael Vela. En su oportunidad, él había solicitado a Pedro Chávarry la remoción de Alonso Peña Cabrera en el cargo, pero el exfiscal de la Nación no acogió ese pedido. La doctora sí lo ha hecho suyo.

¿Cuál es su impresión sobre la jueza Elizabeth Arias, quien reemplaza en el cargo a Richard Concepción?

No quisiera dar una opinión al respecto, toda vez que lo que ha venido sucediendo en las últimas horas va un poco alterando la proyección que tengo como fiscal del caso. Consideraba que no es la jueza más adecuada para el procedimiento de esta investigación, atendiendo que había dado un pronunciamiento anterior cerrando la investigación. Ella no consideró que esto era una investigación de crimen organizado. Eran situaciones que se estaban valorando, un apartamiento de ella de este caso; sin embargo, la abogada de Keiko Fujimori ha solicitado la inhibición de ella por un vínculo profesional.

¿Qué le parece este anuncio de la defensa?

Espero que si la propia defensa de Keiko Fujimori le está solicitando que se retire del caso, la jueza tenga a bien aceptar y que se permita una mejor decisión. Todo esto está supeditado al pedido de nulidad que ha formulado el doctor Rafael Vela respecto a la decisión de la Segunda Sala de Apelaciones que preside el doctor César Sahuanay. Hay fundamentos para apartar a esta sala del pedido de nulidad, y una vez que se aparte a esta sala, la nueva sala pueda discutir la nulidad planteada.

¿Por qué el juez Richard Concepción debe continuar en el caso?

Los fundamentos que ha presentado la defensa de Jaime Yoshiyama no se ajustan a las causales para apartarlo del proceso. Más allá de discutir el fondo, que es lo que está solicitando el doctor Vela, lo que ha denunciado es que la Segunda Sala ha sustituido al defensor de Yoshiyama. La norma es expresa en señalar que se tiene que acompañar los elementos de convicción (pruebas), de la lectura del expediente de la recusación, pero la defensa de Yoshiyama no presenta ningún documento que respalda su pedido. Lo que ha hecho esta sala es suplir ese error, ponerse el ropaje del abogado defensor y ellos mismos buscar esa prueba que, a tenor de lo que han resuelto, ellos han dicho que han accedido al Internet, han accedido a la entrevista; la han escuchado y, producto de ese acto, han decidido. Esa situación es bastante irregular, usualmente no se da, y llama poderosamente la atención y afecta el regular desarrollo de este proceso. Si discutimos el fondo, el doctor Concepción Carhuancho ha señalado simplemente alguna exposición que hizo en su resolución cuando ha dictado prisión preventiva; es decir, el juez no está adelantando opinión.

La Fiscalía en varias ocasiones ha recusado jueces... ¿En este caso se trata de escoger jueces?

No, nosotros solo hemos presentado una recusación contra esta sala cuando se tomó conocimiento de las vinculaciones que tenía una de las magistradas con los jueces que estaban involucrados con las investigaciones por el caso “Los Cuellos Bancos del Puerto”. La indebida actuación de estos jueces superiores de la Segunda Sala de Apelaciones respecto al procedimiento que tuvo al revisar las detenciones preliminares es también en este caso, pero ese fue un solo pedido. Lo que el doctor Vela ha presentado es una segunda recusación por fundamentos distintos, pero nos lleva al convencimiento de que aquí no habría imparcialidad por parte de esta sala porque, si vamos dando cuenta de sus actos, y aún más con esta decisión de apartar al juez del caso de manera ilegal, lo que está demostrando la sala es que no hay imparcialidad; ellos, más bien, están parcializados –aparentemente– respecto de los intereses de los investigados.

¿Cree que hay una motivación detrás de la decisión de la Segunda Sala de Apelaciones?

Esa es una conclusión a la cual ustedes deben llegar. Yo soy fiscal, hago afirmaciones en base a la evidencia que voy recabando en el proceso. Lo único que le puedo indicar hoy es que, por ejemplo, Jaime Yoshiyama es prófugo de la justicia por decisión de esta Sala Penal de Apelaciones. Yo solicité el año pasado el impedimento de salida del país, y quien declaró la nulidad del impedimento fue esta sala. ¿Y ahora dónde se encuentra el señor investigado Yoshiyama? ¿Quién abrió la puerta para que se vaya del país?

Si hablamos de avances en el caso Lava Jato, ¿cuándo podremos ver las primeras acusaciones?

Entiendo que este año. El marco que oriente el desarrollo de la investigación no solo es el plazo de investigación, sino el plazo de la medida de coerción personal. Si en el desarrollo del año va a haber medidas de prisión preventiva que van a vencer y el plazo no puede ser prorrogado porque ya se solicitó la prorroga, entiendo que los casos deben concluir antes de ese vencimiento.

¿Ya hay una fecha confirmada para la firma del acuerdo?

Hay una aproximación, entre la primera semana de febrero y a más tardar la segunda. El borrador del documento ya está en análisis de los sujetos intervinientes. Los acuerdos ya están definidos; el documento final, lo que se presentaría ante un juez para el control de legalidad, ya está concluido, y esperamos que en estos días, antes de llegar al mes de febrero, se puedan levantar las observaciones que los sujetos intervinientes puedan presentar al Ministerio Público. Hoy (viernes pasado) hemos concluido con la redacción final del acuerdo. Antes de las diligencias en Brasil, ese documento debe estar firmado.

¿El acuerdo se hará público, como algunos sectores reclaman?

El documento aprobado judicialmente va a ser de conocimiento público en aquellos extremos que puede ser dado a conocer. Una vez homologado, la coordinación del Equipo Especial lo daría a conocer. Del 18 al 22 de febrero, y en marzo también, van a ser días de bastantes diligencias en Brasil.

¿Por qué Jorge Barata declarará en marzo?

Ese es el diseño que se ha establecido. No solo es la decisión que podemos adoptar nosotros como Equipo Especial, sino la respuesta que podamos tener del procurador regional (Brasil) Orlando Martello, también de la defensa de Jorge Barata, y del mismo Jorge Barata; esta es conjugar agendas para llegar a días adecuados para que se pueda recibir las declaraciones. La coordinación vino del doctor Rafael Vela, y cuando se me puso en conocimiento lo único que pude señalar era que, si esa es la agenda que se ha coordinado y la autoridad brasileña lo está disponiendo, se tiene que cumplir. Lo ideal hubiera sido que sea en enero, como ya se había programado.

¿Sobre qué casos va a interrogar en febrero?

En lo que corresponde a los casos que estoy conociendo: el Metro de Lima, para la etapa preliminar y preparatoria; el financiamiento hacia el Partido Aprista. Hay investigaciones, como la del caso Interoceánica, donde el grupo de fiscales que me apoyan van a participar en estas declaraciones.

¿Cuál es la importancia del acuerdo de colaboración eficaz?

Vamos a entrar a una etapa donde los funcionarios de la empresa van a tener que declarar ante un juez peruano, de pasar a una etapa de juzgamiento en los casos. En el caso de la investigada Keiko Fujimori, se tratará de llegar a una etapa mayor, por ejemplo, a un juicio oral. Con este documento (acuerdo), se obliga a declarar ante una autoridad peruana. De la misma manera, en las investigaciones pueden dar testimonio como ya lo hizo Jorge Barata, además vamos a tener acceso a los servidores My Web Day y Drousys, donde la empresa está obligando a entregar la información vinculada a aspectos relacionados al Perú. Para esto se va a realizar un sistema de identificación, porque el sistema de la caja 2 se manejaba a través de claves. La empresa está presta a entregarnos toda información y documentación a partir de la homologación del acuerdo.

¿Cuándo estiman que se realice la homologación del acuerdo de colaboración ante un juzgado?

Si firmamos el documento, la primera semana de febrero en Sao Paulo, regresando al país lo estaríamos presentando al juzgado, inmediatamente. Ya va a depender de que el juzgado competente señale una fecha para la audiencia.

Algunos críticos dicen que la Fiscalía ha sido complaciente con Odebrecht, por ejemplo porque la empresa continuará operando en el país...

La Ley 30737 establece como beneficio para la persona jurídica que se le levante cualquier tipo de prohibición para contratar con el Estado. No es un beneficio que el fiscal decida de forma arbitraria.

¿Qué espera obtener de los servidores My Web Day y Drousys?

Mayor información, mucha información. La idea es poder ver hasta dónde llegaron estos actos de corrupción. La información que nos va a dar Odebrecht es información que nos va a ayudar a procesar y sancionar a nuestros corruptos. ❧

“Dudo de ella, no confío en la imparcialidad de Elizabeth Arias”

Con la designación de un nuevo juez en el caso Keiko Fujimori, ¿hay el riesgo de que la prisión preventiva sea revocada?

Lo que la Fiscalía ha venido diciendo es que desde que se ha dictado la prisión preventiva, hasta la fecha, ha habido actividad de investigación. Ante un nuevo juez, lo que podría hacer cualquier defensa es presentar un escrito solicitando una variación de la prisión preventiva. Yo sí me preocupo por el desempeño anterior de la magistrada (Elizabeth Arias). A mí no me da confianza la juez de que sea imparcial. Sus decisiones han sido erradas. Dudo de ella, no confío en su imparcialidad. Estoy evaluando qué medida vamos a solicitar para que no continúe en el caso. Vamos a esperar si es que ella misma toma la decisión. Hasta la fecha no se ha abocado formalmente. No nos han notificado ningún decreto.

¿Qué elementos faltarían para concluir el caso de Keiko Fujimori o llegar a una acusación?

Estamos en una etapa donde se ha avanzado. La propia norma indica que para una prisión preventiva debe haber elementos graves. Lo que corresponde ahora son las pericias. También van a haber declaraciones testimoniales, por eso es necesario que la prisión preventiva se mantenga porque hay un peligro de obstaculización. Soy un fiscal que no alarga los casos, las investigaciones tienen que tener un plazo razonable.

¿Ya se identificó toda la ruta del dinero en el caso de los presuntos aportes irregulares de Odebrecht a Fuerza Popular?

Estamos en el proceso, no podría decir aún que tenemos toda la ruta identificada. Hay aristas que vamos descubriendo, confirmando. La investigación es dinámica. Hay personas que sí se están sometiendo al proceso de colaboración eficaz, eso lo he informado en audiencias de prisión preventiva. Estoy presto a seguir recibiendo personas que quieran colaborar.

TEMAS

Impresa