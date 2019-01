Junta de Fiscales Superiores de Lima rechaza proyecto para declarar en emergencia el MP

La Junta de Fiscales Superiores de Lima emitió un comunicado para rechazar la iniciativa del Ejecutivo que busca declarar en emergencia el Ministerio Público por 90 días. La iniciativa fue presentada ante el Congreso luego que el fiscal de la Nación, Pedro Chávarry, decidiera remover a los fiscales Rafael Vela y José Domingo Pérez del Equipo Especial Lava Jato.

En ese sentido, la Junta de Fiscales Superiores de Lima realizó un llamado a la Junta de Fiscales Supremos para que "tomen las decisiones correspondientes dentro del marco de la Constitución y la Ley orgánica del Ministerio Público" para garantizar la autonomía e independencia de esa institución y el normal desarrollo de las funciones de los fiscales y personal administrativo a nivel nacional.

"Nuestra Constitución ordena que el Ministerio Público debe ser autónomo porque garantiza a la sociedad la defensa de sus derechos, sin injerencias políticas de ninguna índole", precisó la Fiscales Superiores de Lima.

El fiscal de la Nación, Pedro Chávarry, anunció que se someterá a la Junta de Fiscales Supremos y el Congreso de la República.

“[Los pedidos de renuncia] Lo voy a comentar y lo vamos a resolver en su oportunidad ante el órgano que me nombró, que me designó, que es la Junta de Fiscales Supremos. Lo único que tengo que hacer es pensar bien en las decisiones que se van a tomar y reiterar lo que siempre he dicho: ningún fiscal es imprescindible, ni el fiscal de la Nación”, indicó al medio colombiano Blu Radio.