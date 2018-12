Alan García envía saludo por Año Nuevo y usuarios vuelven a ‘trolearlo’

Otra vez. El rechazo contra Alan García en las encuestas se ve reflejado en las redes sociales, pues cada vez que el líder del partido aprista hace una publicación, muchos usuarios escriben hilarantes respuestas o le recuerdan actos irregulares de sus gestiones por las que viene siendo investigado en la actualidad.

En esta oportunidad, Alan García envió un saludo por Año Nuevo 2019 a todos los militantes del Apra: "Feliz 2019. Arriba los corazones". El post estaba acompañado de una imagen con un frase adicional: "El Apra nunca muere". Esta publicación generó diversas reacciones entre sus seguidores.

"Hundiste ensuciaste y corrompiste el partido político de mis abuelos. No mereces nada. No mereces nada. Es cuestión de tiempo. Si la justicia no lo hace lo hará tu salud. Vas a terminar mal y te va a doler morir. Ahí las pagarás todas"; "Si Victor Raul viviera ya hubiera desintegrado el Apra", son algunos de los comentarios contra Alan García.

Sin embargo, esta no es la primera vez que Alan García pasa por una situación similar. El expresidente es un muy criticado en redes sociales; sobre todo, luego de las recientes investigaciones en su contra. En enero del 2019, Jorge Barata declarará ante la fiscalía peruana y se presume que dará información que complicará al líder aprista.