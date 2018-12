El Perú gana

Millones de peruanos acuden hoy a las urnas para decidir sobre cuatro asuntos vitales que tienen una relación directa con el futuro de lo público. Lo hacen bajo los parámetros de una convocatoria democrática dentro de un proceso democrático, jalonado intensamente por dos grandes tendencias que rodean la consulta ciudadana, los que impulsan el cambio y los que se resisten a él.

Los cambios que hoy se consagrarán pudieron haber tenido el signo autoritario de otras experiencias, impuestas en el ordenamiento jurídico con más facilidad en contextos de restricción de derechos y libertades y de control férreo de las instituciones por el poder de la presidencia.

No ha sido así; las relaciones entre el Gobierno y el Congreso a propósito de las reformas que se votan en el referéndum de hoy, confirman el juego de poderes propio de la separación de los mismos, al punto que el Ejecutivo ha llamado a votar por el No en una de las preguntas de la consulta, desviada de su propósito inicial. Este juego es tan abierto que la mayoría parlamentaria que aprobó las cuatro reformas simpatiza jubilosamente con la campaña de los cuatro No, pretendiendo ahogar con toda libertad su propia creación.

Es cierto que cuatro preguntas para un mar de necesidades de cambio, siempre es poco, pero es igualmente correcto persuadirnos de que el referéndum de hoy es el primer hito de una etapa que debe quedar abierta para más realizaciones, plena de cambios en el orden constitucional y legal, y especialmente en la gestión de procesos. En tal sentido, el camino que han recorrido las preguntas del referéndum, deja una estela de lecciones, convicciones y advertencias.

Una de ellas indica el sentido histórico de una consulta donde los ciudadanos con sus votos sancionan cambios que los partidos y líderes se han negado a realizar, un llamado de atención gigantesco que ahonda la desconfianza entre la sociedad y la mayoría de políticos actuales, indolentes al cambio. Asimismo, queda el antecedente de las maniobras realizadas por la mayoría parlamentaria de Fuerza Popular y el Apra para tratar de restarle a última hora efecto a las reformas con medidas amañadas y sorpresivas.

El proceso que nos llevó al referéndum tuvo a las instituciones, líderes y medios expuestos ante el ojo público. Los resistentes al cambio no tuvieron otra alternativa que sincerar sus planteamientos, de modo que ahora los peruanos sabemos quiénes y porqué razones se oponen –bajo cualquier pretexto– a los cambios en la administración de justicia y el funcionamiento del sistema político. Para ellos, desandar ese camino será difícil.

Con el acto de hoy, el Perú gana en varios frentes. La concreción de esperadas reformas fortalece la democracia en su dimensión participativa, y señala un horizonte que no podrá ser subestimado por los representantes. Al mismo tiempo, el aprendizaje del referéndum como herramienta de cambio es insustituible como experiencia de recuperación de la política y de su capacidad creadora por el voto de millones de personas.