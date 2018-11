Vizcarra: Garantizo el financiamiento de todas las obras que requiera Jorge Muñoz

El presidente de la República, Martín Vizcarra, aseguró que el financiamiento del gobierno central hacia la Municipalidad de Lima para la ejecución de obras públicas no será un problema para Jorge Muñoz, de quien destacó su predisposición para consensuar.

Así lo aseguró el mandatario en una entrevista que sostuvo hoy en la mañana con Rosa María Palacios donde resaltó que trabajará de la mano con el el nuevo alcalde, con quien se reunirá en horas de la mañana de hoy.

“Inmediatamente vamos a trabajar articuladamente. Yo le he dicho que no va a tener problemas de presupuesto. Garantizo el financiamiento de todas las obras que requiera el alcalde de Lima”, dijo Vizcarra en referencia a las múltiples obras paralizadas que aún están a la espera de la capital peruana.

Sobre el sistema de transporte y la subida de precios que algunos servicios han implementado, Vizcarra indicó que hoy un posible subsidio en este es rubro aún debe de evaluarse. “Hay que hacer una análisis, hay que hacer lo que corresponda. Así como hacemos obras, necesitamos que los servicios cuesten lo que debe ser. No necesitamos precios abusivos ni regalarlos porque sino no tenemos ingresos no se pueden hacer las operaciones de mantenimiento y (además) hacer más obras”, agregó.

En otro momento, Vizcarra Cornejo se refirió a la relación que ha mantenido con el aún alcalde Luis Castañeda Lossio durante los casi ocho meses que tiene como presidente. “ (Con él) era difícil dialogar”.

Asimismo, el mandatario aseguró que tratará de ver la forma de articular las obras de Lima y Callao.