➤ Descubre tu HORÓSCOPO DE HOY: qué te deparan los astros este lunes 29 de junio, según Jhan Sandoval

Consulta el horóscopo de hoy, lunes 29 de junio. | Foto: composición LR | Foto: Composición LR

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¿Quieres saber qué te deparan los astros este lunes 29 de junio? Revisa el horóscopo de HOY del tarotista peruano Jhan Sandoval y conoce sus más acertadas predicciones para cada uno de los 12 signos del zodiaco: Aries, Tauro, Géminis, Cáncer, Leo, Virgo, Libra, Escorpio, Sagitario, Capricornio, Acuario y Piscis. ¡No te pierdas la oportunidad de descubrir lo que el destino tiene preparado para ti!

¿Qué dice el horóscopo del lunes 29 de junio?