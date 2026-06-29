➤ Descubre tu HORÓSCOPO DE HOY: qué te deparan los astros este lunes 29 de junio, según Jhan Sandoval
Explora lo que los astros tienen preparado para ti este miércoles. La sabiduría de Jhan Sandoval te ayudará a entender tu presente y futuro astrológico.
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- Horóscopo Zodiacal
¿Quieres saber qué te deparan los astros este lunes 29 de junio? Revisa el horóscopo de HOY del tarotista peruano Jhan Sandoval y conoce sus más acertadas predicciones para cada uno de los 12 signos del zodiaco: Aries, Tauro, Géminis, Cáncer, Leo, Virgo, Libra, Escorpio, Sagitario, Capricornio, Acuario y Piscis. ¡No te pierdas la oportunidad de descubrir lo que el destino tiene preparado para ti!
¿Qué dice el horóscopo del lunes 29 de junio?
- Aries: Retomas actividades que hace mucho deseabas hacer. Ahora cuentas con el apoyo y la orientación necesaria para que tengas un éxito asegurado. En el amor, propiciarás una reconciliación.
- Tauro: Tu labor está siendo reconocida por tus superiores. Hoy brillarás en cada una de tus gestiones y esto te llenará de satisfacción. En el amor, se resuelven las diferencias con la persona que amas.
- Géminis: Quieres acelerar una gestión por temor a que te gane la competencia, pero el asesoramiento de alguien con más experiencia te permitirá ser reflexivo y no tomar nada a la ligera.
- Cáncer: Recibirás indicaciones que te obligarán a cambiar la agenda de actividades laborales que tenías programada. Adáptate a estos cambios, serán pasajeros y luego todo volverá a la normalidad.
- Leo: Tomarás distancia de una persona que suele intrigar. Cuidar de tu círculo más íntimo será clave para poder vivir en paz. Dale más tiempo a ese familiar que necesita de tus consejos y orientación.
- Virgo: No encontrabas la solución a ese problema por falta de orientación y exceso de temor. Ahora que conoces el camino, avanzarás sin ningún problema. En el amor, evita que los celos te dominen.
- Libra: No permitas que tu mente te atormente. Ese problema laboral se resolverá más pronto de lo que imaginas. En el amor, te sientes mal por ese alejamiento. Los días pasarán y todo podrá aclararse.
- Escorpio: Por más que un compañero intente darte soluciones, te está costando mirar las cosas desde un ángulo distinto. Si no aprendes a ceder, te costará resolver el problema laboral que afrontas.
- Sagitario: Una persona que te aprecia y confía en tu capacidad te convocará para que integres un equipo de trabajo para desarrollar un proyecto ambicioso. Escucha la oferta y acéptala, te conviene.
- Capricornio: Desarrollarás tu labor con una gran agilidad y rapidez. Las horas del día pasarán rápido, lo que te permitirá terminar temprano y dedicarte a actividades de ocio que disfrutarás realizar.
- Acuario: Te sientes incómodo con el comportamiento de un compañero que no responde con prontitud a la demanda laboral. Evita discusiones acaloradas y trata de ser prudente con tus comentarios.
- Piscis: Una actividad que pensaste culminar en el día sufrirá un revés inesperado. Habrá cierta desorientación inicial, pero lograrás tener el control de todo lo que acontezca y avanzarás sin problemas.