La elección de Jair Bolsonaro como presidente de Brasil tiene todos los rasgos de una profecía en camino del autocumplimiento, si el Brasil democrático que no votó por él y sus instituciones resisten su avance y le plantan cara. En pleno jolgorio por su triunfo el primero en hacerlo fue el presidente del Supremo Tribunal Federal, Jose Antonio Dias Toffoli, quien advirtió hizo que el futuro presidente debe respetar a las instituciones, a la democracia, al estado de derecho, al Poder Judicial, y al Congreso Nacional.

Desde su elección del ex militar ultraderechista, está confrontado con la exigencia democrática. En su primera presentación ha dicho “voy a gobernar al lado de la Constitución y voy a respetar la democracia”, aunque sabe, al mismo tiempo, que ha ganado porque ha desafiado a la democracia aprovechando las crisis brasileñas no pare enriquecer los derechos y libertades sino para recortarlos. No este entonces este guion inicial desconocido para quienes desde posiciones autoritarias se aúpan al poder ganando elecciones para conspirar contra la democracia.

En este guion inicial sobran las medias verdades o las coartadas para explicar lo sucedido. Respecto a Bolsonaro se afirma que su victoria es al mismo tiempo el voto de un país mayoritariamente cansado y hastiado a la corrupción, la crisis económica que afecta a los más pobres, y la falta de cambios propuestos por los partidos tradicionalmente gobernantes. Todo lo señalado es cierto, pero no es menos cierto que a su favor se volcaron los grandes poderes económicos quienes le han prestado sus recetas desreguladoras de la economía y que los sectores ricos o acomodados de Brasil, los que profesan una supuesta modernidad liberal y global arriaron sus banderas para someterse a un programa ultraconservador de recorte de libertades.

No es la primera vez que la democracia sufre un duro revés en manos de quienes se consideran sus garantes ilusionados con que el poder económico puede dominar a la fiera. Tampoco sería la primera vez que ese cálculo termina siendo equivocado, pero cuando eso suceda es tarde para arrepentirse.

Por de pronto la derecha brasileña y continental baten palmas ciegamente celebrando la derrota de la izquierda, especialmente del Partido de los Trabajadores (PT) como si la derrota solo fuese de ella. Es probable que les cueste reconocer que la victoria de Bolsonaro significa el desplome de sus propias convicciones.

Una de las pruebas de ello es la debacle de los partido en la Cámara de Diputados donde se han reelegido 240 de los 513 miembros, la cifra más baja de las últimas décadas, o que partidos como el MDB (Movimiento Democrático Brasileño), pasa de 66 diputados a 34, que el PSDB (Partido de la Social Democracia Brasileña) pasa de la tercer ubicación por el número de diputados a la novena, y que dicha cámara tengo ahora un núcleo de más de 50 diputados ultra religiosos cuyo mandato, sostienen, es principalmente divino y no ciudadano.