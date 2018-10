Martín Vizcarra anuncia que convocará el referéndum este martes

Como todo ciudadano peruano, el presidente Martín Vizcarra Cornejo asistió a cumplir con el deber cívico de emitir su voto en el marco de estas Elecciones Municipales y Regionales 2018, comicios que organiza la Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE). Para ello el mandatario viajó hasta Moquegua, ciudad de donde es procedente y fue gobernador regional.

A la salida del colegio modelo San Antonio, el presidente de la República fue abordado por la prensa donde entre varias consultas fue preguntado por la presentación del referéndum, tema el que está en boga desde hace varias semanas.

"Ya recibimos las reformas del Congreso y este martes, a las 8 de la mañana, haremos la convocatoria al referéndum", dijo Martín Vizcarra en medio de personas que pugnaban por entregarle su saludo.

Recordemos que luego de más de dos meses el Parlamento, de mayoría fujimorista, aprobó las propuestas de reformas que Vizcarra anunció el 28 de julio en el Mensaje a la Nación y que días después él mismo entregó a Daniel Salaverry, presidente del Congreso.

El debate en el Pleno comenzó desde el 3 octubre y se extendió hasta horas de la madrugada del 4 de octubre, fecha límite que el mandatario dio para que el Legislativo apruebe los cuadernillos recibidos el 9 de agosto.

Tras once horas que duró la jornada se acordó aprobar la reforma sobre la conformación y funciones de la Junta Nacional de Justicia (ex Consejo Nacional de la Magistratura) y el retorno a la bicameralidad con 105 votos, respectivamente. En tanto que las reformas del financiamiento público a los partidos políticos y la no reelección inmediata de congresistas fueron aprobadas con 104 votos cada una.