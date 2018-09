Insistirían en incluir la no reelección de congresistas en la bicameralidad

Si bien existe un consenso en aprobar la no reelección inmediata de congresistas propuesta por el Ejecutivo, se mantiene la discusión sobre cómo aplicarla. Un sector planteará mañana en la sesión de Constitución que se incluya en el dictamen sobre bicameralidad y que se reduzca a tres las preguntas del referéndum.

El legislador aprista Jorge del Castillo explicó que la iniciativa del Ejecutivo plantea esa modificación en el artículo 90 de la Carta Magna. Advierte que en el proyecto enviado al Congreso se habla de una cámara única, contradiciendo el articulado de su propuesta de bicameralidad, donde presenta dos asambleas, e incorpora como uno de los requisitos para ser senador que haya sido diputado.

"El Congreso no puede dictaminar dos artículos 90 con distinto contenido. Dictamina uno u otro, o los integra. El Gobierno no quiere que se integre, pero no puede ser aprobado así, sino que tendrá que incluirse en el proyecto de bicameralidad. Entonces, ya no serán cuatro preguntas sino tres", advirtió. "Pero no hay problema porque están los cuatro conceptos incluidos", remarcó.

Añadió que se supone que la no reelección se refiere a un mismo cargo ya que la propuesta de bicameralidad tiene entre sus requisitos para el Senado haber sido diputado.

Del Castillo informó que el texto aprobado el viernes sobre la bicameralidad será perfeccionado mañana, así que bien se podría agregar la no reelección inmediata.

LAS CUATRO PREGUNTAS

Sin embargo, la mayoría de bancadas se opone a este planteamiento, empezando por el parlamentario oficialista Juan Sheput, miembro de la Comisión de Constitución, quien remarcó que su grupo parlamentario respalda la posición del presidente Martín Vizcarra.

Sostuvo que existen varias salidas para la no reelección inmediata. Por ejemplo, que se incluya en el artículo 95 de la Carta Magna, en el que se establece la irrenunciabilidad en el cargo, funciones y sanciones. Así el artículo 90 queda listo para que se debata en el Pleno de forma independiente.

"La posición del presidente es que se mantengan las cuatro reformas que se sometan a referéndum, y eso es lo que vamos a defender: el Consejo Nacional de la Magistratura, el financiamiento de partidos, la bicameralidad y la no reelección inmediata. Eso es indiscutible ", sentenció .

Sheput comentó que lo que está en debate son otros matices que se verán en la sesión de mañana, sobre la aplicación del nuevo régimen de senadores y diputados y si por lo tanto los actuales congresistas podrían postular. Además, se podrían incluir cláusulas o disposiciones transitorias especiales que indiquen que no puedan postular los actuales parlamentarios.

Los miembros de la Comisión de Constitución han sido citados para las 4 y 30 de la tarde, siempre y cuando no lo posterguen como con el caso de la bicameralidad. ❧

Mayoría de bancadas apoyará mantener las 4 preguntas

Los legisladores Yonhy Lescano (Acción Popular), Gloria Montenegro (Alianza Para el Progreso) y Alberto Quintanilla (Nuevo Perú) expresaron que respaldarán la propuesta del Ejecutivo de consultar a la población sobre la no reelección inmediata de forma separada.

Confirmaron que en las discusiones sobre la bicameralidad se vio la posibilidad de incluir el tema en el dictamen de bicameralidad, pero al no haber consenso se decidió tocarlo a través de una ley de desarrollo que implica un debate mayor.

Marco Arana, del Frente Amplio, planteará que se vea la renovación por tercios, a fin de no afectar al Parlamento, que necesita personas con experiencia.

Juan Sheput

Congresista PPK

“Apoyamos la posición del presidente sobre la no reelección. Hay que ver los matices en discusión, como si se aplica a los actuales congresistas”.

Jorge del Castillo

Congresista Apra

“La falla está en que el Ejecutivo presentó dos artículos 90 con contenidos distintos. El ministro de Justicia reconoció que eso fue un error. Tienen que juntarse”.