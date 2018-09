Audios confirman que Ríos sacó a juez que ordenó escuchas a la mafia [AUDIOS]

El 24 de mayo, a las 8 y 30 de la mañana, el entonces presidente de la Corte Superior del Callao, Walter Ríos Montalvo, le dio la siguiente clase de moral pública a su chofer Jorge Granados Granados: “Los seres humanos valemos porque solucionamos problemas. En mi gestión yo necesito gente que solucione problemas de acuerdo con ley, de acuerdo con la Constitución, todo (tiene que estar) derecho, ¿me entiendes? O sea, nada chueco, nada irregular. Acá no hay nada irregular, hermano. Tienes que querer a tu institución. Y una manera de querer a tu institución es solucionar legal y constitucionalmente, todo de acuerdo a ley, los problemas que se te presenten en un momento determinado. Yo te he dicho más de una vez, hermano. No solamente tú eres chofer. Tú también eres seguridad. Tú también eres limpieza de tu carro. Mantenimiento de tu carro. Esa es tu función”, dijo Ríos.

Las frases de Ríos difieren radicalmente de las expresiones que utilizaba con los miembros de ‘Los Cuellos Blancos del Puerto’, porque en la mencionada fecha ya había sido alertado por el vocal supremo César Hinostroza Pariachi de que la Policía lo grababa por un mandato judicial del Callao.

Un análisis de las escuchas telefónicas a los integrantes de ‘Los Cuellos Blancos del Puerto’, grabadas entre el 24 de mayo y el 7 de julio en que IDL-Reporteros reveló los audios de la corrupción, confirma que Ríos y sus cómplices fueron advertidos de la investigación de la fiscal de Crimen Organizado del Callao, Rosario Sánchez. Ocurrió al menos 43 días antes de que salieran a la luz por vez primera las grabaciones.

En dichas grabaciones revisadas por la Plataforma de Investigación Periodística -colectivo integrado por La República, Ojo Público, Convoca y Wayka-, Walter Ríos y sus contactos se pintan como unos hombres derechos y honestos para despistar a los agentes del sistema de escucha Constelación, que administra la Dirección Antidrogas (Dirandro). ‘Los Cuellos Blancos del Puerto’ pretendieron despistar a los agentes pintándose como personas respetuosas y temerosas de la ley.

Cuerpo a tierra

Al día siguiente, 24 de mayo, a las 9:45 de la mañana, el exjuez de la Corte Superior del Callao Carlos Zecenarro Mateus llamó a Ríos para que lo ayude a acelerar un trámite porque se estaba demorando demasiado en la Corte.

La República confirmó que Ríos no mantenía buenas relaciones con Zecenarro, por lo que una negativa de Ríos hubiese bastado para enviarlo al desvío. Pero no, sabiendo que su teléfono estaba controlado, aprovechó para argumentar que en su jurisdicción todo se hacía de acuerdo con la ley y hasta pontificaba que era muy respetuoso de la Constitución.

“Usted sabe, acá en la Corte Superior de Justicia del Callao se hace todo dentro de los cauces legales y constitucionales. Dentro de ello, usted que ha sido un ilustre magistrado, sabe que la función del presidente es una función básicamente de gerenciar la administración de la Corte. Dentro de esos parámetros legales me temo que yo no tengo facultades legales para poder -doctor de mi corazón- hablar con los peritos. Los peritos están a cargo de la gerencia. Entonces, si la gerencia ha pasado ya el peritaje, como usted bien dice, es el órgano encargado. Le suplicaría, de repente, (requerir) un canon legal. Me parece, me temo, de repente sería que usted presente un reclamo por escrito a la presidencia, como máxima autoridad de la institución. Entonces, yo lo derivo, de acuerdo a ley, a la Constitución y a los reglamentos vigentes, al órgano encargado”, respondió Ríos a Zecenarro.

Ríos no era el mismo que se refería a sus cómplices como “hermanitos” o hablaba de “verdecitos” o “azulitos” a cambio de favores judiciales.

El 29 de mayo a primera hora de la mañana Ríos recibió la llamada de una trabajadora de la Corte Superior del Callao, María Pacheco Rojas, quien labora en dicha dependencia hace 35 años. Pacheco estaba consternada porque su jefe, Carlos Parra, el entonces gerente de Administración Distrital -quien cumple prisión preventiva por formar parte de la organización criminal ‘Los Cuellos Blancos del Puerto’-, había decidido removerla de su puesto sin justificación alguna.

Ríos le pidió a Pacheco no mencionar nombres y que le relatara de manera general el asunto. Una vez que Pacheco le explicó su situación, este le dijo que debía respetar las reglas y no pasar por alto las decisiones de los jefes. Dijo Ríos: “Para eso hay unidades. Y eso se llama en la administración pública el principio de autoridad. Entonces, yo te agradezco mucho, Marita, la llamada. Yo siempre trato de solucionar, pero hay veces que no se puede porque hay un principio superior que es la buena marcha de la institución”.

Las autoridades del caso ‘Los Cuellos Blancos del Puerto’ consideran que el cambio de personalidad de Ríos obedece a que había sido alertado de las escuchas telefónicas, pero ya era demasiado tarde. Hacía por lo menos seis meses que sus conversaciones eran grabadas.

El 1 de junio, a las 9 y 30 de la mañana, Walter Ríos recibió una llamada de “Roberto”, un empleado de la corte chalaca, quien le comentó que los trabajadores del Juzgado de Familia del Callao estaban preocupados por la designación de la magistrada Noemí Nieto Nacarino, hoy suspendida de sus funciones por su presuntos vínculos con ‘Los Cuellos Blancos del Puerto’.

Ríos arguyó que Nieto cumplía con todos los requisitos exigidos por ley y que merecía el puesto. “Ella tiene su legajo en la institución. Ella tiene la antigüedad, tiene los requisitos. No es presión de ninguna manera porque ella ni siquiera habló conmigo, ni nada”, afirmó Ríos a su interlocutor.

Inmediatamente aprovechó la conversación telefónica para que quedará claro, a quienes lo estuvieran escuchando, que él designa personas conforme a ley. Su interlocutor ni siquiera le pidió esta información.

Frases al tacho

“Hay gente que me ha presentado solicitudes. Se les ha pedido los requisitos de ley, como es de ley. Odecma (Oficina Desconcentrada de Control de la Magistratura, OCMA (Oficina de Control de la Magistratura), antecedentes penales, judiciales, policiales, declaración jurada, no tener incompatibilidad, no tener procesos pendientes. Eso es para la gente, básicamente, que por primera vez va a asumir en calidad de supernumerario. O gente de nuestra Corte que ya está ahí. Para gente como la doctora que tú me estás diciendo, con antigüedad. Qué sé yo, trayectoria al fin y al cabo. He sido más exigente en cuanto a la parte, digamos, de antigüedad”, explicó Ríos.

No parece ser la misma persona que negociaba la designación de magistrados por cajas de whiskey etiqueta azul, o botellas de vino tinto español o dotaciones de ron guatemalteco “Zacapa” o paquetes de dólares en efectivo o “verdecitos”.

La desesperación de Walter Ríos al sentirse escuchado por la Policía resulta tan evidente que llegó a culpar de supuestas contrataciones indebidas a su asistente de nombre Erika, durante otra conversación telefónica. Ella, nerviosa, confundida, intentó explicarle que no tenía idea de lo que estaba hablando, que es mentira lo que estaba diciéndole, que no estaba nombrando en puestos de trabajo a sus conocidos y que podía demostrárselo. Ríos la calló y le imputó, descaradamente, su supuesto apuro por contratar personas. Y se victimizó diciéndole que estaba enfermo y que no entendía por qué sus trabajadores lo enredaban en problemas.

“Estoy recibiendo información negativa con relación a las personas que tú has contratado o has pretendido contratar. ¿Por qué tanta desesperación en contratar a gente? ¿Por qué? Se dejan sin efecto todos los contratos. Discúlpame, pero no. Así no. Yo no quiero ningún problema, no quiero ningún ‘run run’. No quiero chismes, no quiero nada. ¿Por qué me hacen este problema? Yo estoy tranquilo. Yo estoy enfermo. Tengo problemas. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué mi gente me hace este problema?”, increpó Ríos a la empleada.

Como reveló La República, cuando ‘Los Cuellos Blancos del Puerto’ se enteraron que la autorización para interceptar los teléfonos de Ríos e Hinostroza había sido expedida por el juez Cerapio Roque Huamancóndor, elaboraron un plan para quedarse con los audios. Buscaron promoverlo a partir del primero de junio a la Sala de Apelaciones Transitoria del Callao, como juez superior. Lo que efectivamente ocurrió. Huamancóndor tomó vacaciones y logró resistir diez días para no entregar los audios a los corruptos.

La conversación del 31 de mayo de Walter Ríos con uno de sus asesores confirma las intenciones de sabotear la investigación de los audios. En esta, su asesor habla más de la cuenta y confirma el destino de Huamancóndor, a lo que Ríos le dijo que evitara hablar de esa manera por teléfono.

- Asesor: Doctor, ¿y Raúl? Si Raúl Salcedo (Rodríguez) baja, ¿quién va a ir ahí? En la Cuarta Sala Penal.

- Ríos: ¿A quién? ¿Pero quién queda? Ya te dije la base, pues.

- Asesor: Roque. Roque quedaría. Roque Huamancóndor. Porque Salcedo baja.

- Ríos: Mira, evítate de estar (hablando así) por teléfono, ¿ya?

Al día siguiente, cuando Huamancóndor ya había sido nombrado estratégicamente por la mafia en su nuevo puesto, Ríos recibió la llamada de dos magistrados. Aprovechó la ocasión para decirles que Huamancóndor había pasado a la Sala de Apelaciones porque conocía el nuevo código y porque le correspondía.

“Entonces al momento de conformar la Sala de Apelaciones, dentro de esas promociones, por ejemplo, he considerado a jueces de primera instancia especializados en materia del nuevo código. Por ejemplo, el doctor Roque, que va a estar creo en una de las dos salas de apelaciones”, dijo Ríos. Luego confirmó su acción: “Acabo de subir al doctor Roque. Ya está. O sea, a Roque lo he subido a vocal porque ya le corresponde. ¿Cierto? Y es de la especialidad”.

Los esfuerzos de Ríos por destruir la investigación a ‘Los Cuellos Blancos del Puerto’ fueron inútiles. El expresidente de la corte chalaca y varios de sus cómplices están en la cárcel.

Audio 1

25 de mayo del 2018 - El expresidente de la corte chalaca Carlos Zecenarro llamó a Walter Ríos para pedirle un favor. Ríos le responde que todo trámite debe hacerse de acuerdo a ley.

- Carlos Zecenarro (C.Z): Aló.

- Walter Ríos (W.R): Sí, buenos días.

- (C.Z): Buenos días. ¿Con el señor presidente de la Corte Superior del Callao?

- (W.R): Sí, con todo gusto.

- (C.Z): Doctor, buenos días. Le habla el doctor Carlos Zecenarro Mateus.

- (W.R): Un honor doctor. ¿Cómo está? Buenos días.

- (C.Z): Doctor, quería suplicarle un asuntito. Tengo un asunto que ha vuelto vía casación de la Corte Suprema sobre un contencioso administrativo para estar, según me dice el gerente, ha pasado a dictamen de los peritos. Pero los peritos se están demorando demasiado. No lo han dictaminado hasta este momento. Ya hace como tres o cuatro meses que está demorando en la Corte del Callao. Quería suplicarle que se dé trámite, porque es un asunto totalmente terminado, concluido.

- (W.R): ¿Cuánto debería haber demorado, mi estimado doctor?

- (C.Z):Quince días, doctor.

- (W.R): Quince días de acuerdo a ley.

- (C.Z): De acuerdo a ley, quince días.

- (W.R): Ya. De acuerdo a la ley. ¿Qué tendría que hacer yo, doctor?

- (C.Z): Que se dé celeridad al trámite, nada más. Es un asunto totalmente resuelto. No hay nada qué discutir.

- (W.R): Le suplicaría, de repente, un canon legal. Me parece, me temo, de repente sería que usted presente un reclamo por escrito a la presidencia, como máxima autoridad de la institución. Entonces yo lo derivo, de acuerdo a ley y la Constitución de los reglamentos vigentes, al órgano encargado.

Audio 2

1 de junio del 2018 - Walter Ríos le comenta a "Roberto" que todas las designaciones dadas por él son porque las personas cumplen con los requisitos. Todo bajo los cánones de la ley.

- Walter Ríos (W.R): Roberto, dime Roberto.

- Roberto (R): Oye, Walter. ¿Cómo estás?

- (R): Están bastante preocupados porque me dicen que a su juzgado están diciendo que va a ir la doctora Nieto Nacarino.

- (W.R): Sí. Ya está designada. Ya salió la resolución en El Peruano, me imagino.

- (R): Ayayay. Pero en otro juzgado porque, pucha en ese juzgado. Como tú me estabas diciendo que habías evaluado currículos. Yo pensaba pues que era una juez nueva o de especialidad de familia. Esa doctora es…

- (W.R): No ,pero ella, ella pues tiene su legajo en la institución.

- (R): Pucha, pero antes nos puso en una situación bastante complicada, ¿no?

- (W.R): mmm

- (R): La doctora tiene realmente una conducta que yo trato de evitarle, porque yo sinceramente no dialogo para nada con esa doctora.

- (W.R): Ella tiene la antigüedad, tiene los requisitos. No es presión de ninguna manera porque ella ni siquiera habló conmigo, ni nada.

- (R): Yo sinceramente tendría una posición de que su especialidad, yo no la considero realmente. Como se porta ella. Un juez de familia tiene que tener un poco de solvencia para tratar temas tan sensibles como los temas que se ven en familia, ¿no?

- (W.R): Mira, por una cuestión de transparencia no he discriminado tal o cual. Hay gente que me ha presentado solicitudes. Se les ha pedido los requisitos de ley, como es de ley. Odecma, OCMA, antecedentes penales, judiciales, policiales, declaración jurada, no tener incompatibilidad, no tener procesos pendientes. Eso es para la gente, básicamente, que por primera vez va a asumir en calidad de supernumerario. O gente de nuestra Corte que ya está ahí. Para gente como la doctora que tú me estás diciendo, con antigüedad. Qué sé yo, trayectoria al fin y al cabo, he sido más exigente en cuanto a la parte, digamos, de antigüedad.