Callao: JNE deja a Patricia Chirinos fuera de las elecciones 2018

La aspirante al gobierno regional del Callao por el partido Acción Popular, Patricia Chirinos, quedó fuera de carrera electoral, luego que el Jurado Nacional de Elecciones (JNE) revocara la resolución del Jurado Electoral Especial del Callao que declaraba infundada la tacha en su contra.

De esta manera, el Jurado Nacional de Elecciones deja fuera de las elecciones regionales a Patricia Chirinos por irregularidades en el proceso interno de Acción Popular, debido a que fue designada candidata sin ser antes precandidata.

Patricia Chirinos había presentado su renuncia a Acción Popular porque un grupo del partido se oponía y, finalmente, no llegó a inscribirse como precandidata, por lo tanto, el Jurado Nacional considera que si no fue precandidata no puede ser candidata.

Asimismo, Patricia Chirinos no incluyó en su hoja de vida información sobre sus propiedades, lo cual, según el marco legal vigente, es causa de exclusión definitiva.

El organismo electoral hizo una verificación de oficio en Registros Públicos y detectó que Patricia Chirinos sí tenía los siguientes bienes: “un (01) auto marca Volvo-164 color negro de placa N° KQ8928, un (01) auto marca Great Wall- Deer color negro de placa N° C8L938, un (01) auto marca Toyota Corolla color negro metálico de placa N° C0U375, una (01) camioneta marca Toyota RAV4 color negro metálico de placa N° F5W562”.

El Jurado Nacional de Elecciones también sacó de carrera al candidato de Vamos Perú para el gobierno regional del Callao, Juan Sotomayor.

