Elecciones 2018: Sunedu no registra grado de doctor del candidato Jorge Huamán

La Superintendencia Nacional de Educación Superior Universitaria (SUNEDU), en la sección grados y títulos, solo registra el grado de bachiller en Educación del candidato a la alcaldía del distrito de Chilca, Jorge Huamán Camasca.

Cabe señalar que el candidato señaló en su hoja de vida presentada ante el JEE Huancayo que ostenta el grado de doctor en la “Pontificia Universita llateranonsis".

A propósito de ello, un escrito presentado por el ciudadano Yoel Huarcaya Piuca, en contra del candidato por el movimiento regional “Sierra y Selva contigo Junín”, busca su exclusión por este motivo.

Como respuesta a la denunicia, el Jurado Electoral Especial de Huancayo corrió traslado el escrito de exclusión, de fecha 06 de setiembre de 2018.

Por otra parte, en su defensa, Jorge Huamán Camasca confirmó que la Sunedu no ha registrado su grado de doctor debido a que no lo ha convalidado hasta el momento.

"El hecho que no esté registrado en la Sunedu no significa que no tenga el grado de doctor, en mi descargo he adjuntado el diploma y demás pruebas que prueban mi vínculo con la universidad y acreditan mi grado académico", declaró el candidato por el movimiento regional "Sierra y Selva", en estas Elecciones regionales y Municipales 2018.

Cabe indicar que de acuerdo con el inciso 5 del artículo 23 de la Ley Orgánica de Organizaciones Políticas, la omisión de información o la incorporación de información falsa en la hoja de vida dan lugar al retiro de dicho candidato por el Jurado Nacional de Elecciones, hasta 30 días calendarios antes del día de la elección, fecha que se cumple hoy 7 de setiembre.