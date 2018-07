“Se corre el riesgo de que la sociedad se fracture aún más”

Hay una explicación para la incidencia política de “Con mis hijos no te metas” y la movilización internacional bajo el sello “Ni una menos”. El profesor Danilo Martuccelli explica estos procesos desde la disciplina de la Sociología, y señala que estamos ante un escenario de personalización de todos los fenómenos colectivos. Así lo expuso en un reciente encuentro académico en el local del Instituto de Estudios Peruanos (IEP).

Usted citó al protestantismo para graficar la personalización de los fenómenos colectivos. ¿Cómo el protestantismo hoy puede tener incidencia en las decisiones políticas?

En la Sociología se dice que el fenómeno protestante del siglo XVI y XVII hizo que las personas que tenían creencias religiosas podían libremente interpretar la Biblia y, por lo tanto, construir su propia libertad de conciencia. Lo que creo que está sucediendo en el mundo de hoy es que esa libertad de conciencia de las creencias religiosas empieza a desplazarse con respecto a la ley republicana. Y los actores individuales, cuando consideran que una ley pública conspira contra sus convicciones personales, actúan con una especie de libertad o en contra de la ley común. Eso es extremadamente inquietante.

La mención al protestantismo es solo para graficar un fenómeno de personalización que se da de manera más amplia, ¿verdad?

Protestantismo no quiere decir solo protestantes. Es metafórico. Quiere decir que hoy todos los actores sociales, cualquiera sea su religión, consideran que sus convicciones personales tienen que primar sobre la ley común.

Hoy, entonces, cada individuo sobrepone sus convicciones individuales…

Exactamente, sus convicciones incluso morales...

Usted debe haber oído en el Perú del grupo “Con mis hijos no te metas”, asociado a la Iglesia, que busca tener incidencia en la política educativa...

Partiendo del mismo ejemplo: hay grupos sociales que tienen una cierta tendencia religiosa, pero cuando existen movimientos que piden reivindicaciones por igualdad de género, por derecho de minorías, en todos los casos se asume el conflicto como algo altamente personalizado. Eso hace que todos los conflictos sociales se personalicen y produzcan tensiones sociales muy difíciles de manejar.

¿Qué riesgos y qué aspectos favorables se puede extraer a partir de la personalización?

La Sociología constata transformaciones, que en sí misma no son buenas ni malas. Estamos ante una transformación por la cual todos los temas sociales se vuelven personales. Donde uno habla del problema de la alimentación, educación de los hijos, cuestiones de género, acoso, conflicto de capital de trabajo, la ecología, todo se vuelve en algo muy movilizado en términos personales. Qué es lo positivo: la posibilidad de que los individuos puedan hablar en primera persona de la sociedad. Cuál es el riesgo: que la sociedad se fracture aún más en un conjunto de superposiciones de actores sociales.

En esa línea, ¿la personalización de los conflictos sociales puede constituirse en un factor de riesgo?

Sí, porque un conflicto social requiere que en un momento dado yo despersonalice; que yo comprenda que me encuentro en una situación de tensión. En una sobrepersonalización, yo dejo de tener en cuenta los factores estructurales y tengo un problema con una persona, con un rostro, con un nombre particular. Hay una asombrosa personalización de todos los fenómenos colectivos.

¿Y cuánta conciencia hay de los actores políticos sobre estas transformaciones?

El término crucial acá es conciencia política. Eso es lo interesante. No siempre hay conciencia política. Hay una reacción epidérmica, cuando yo considero que me toca personalmente. Eso va por delante de las formas de conciencia política. Lo que más marca a esta sociedad sobre si yo participo o no políticamente, o si yo tengo o no opiniones políticas, o si voy o no a manifestaciones políticas, es que yo sienta que lo que afecta a mi sociedad, me debe tocar personalmente.

Solo entonces uno actúa.

Uno sobreactúa sobre las reacciones, porque la primera reacción es epidérmica.

¿Estas transformaciones conllevan también a que el individuo busque otras formas de participación en la política?

En el caso peruano, hicieron referencia a ese fabuloso principio de acción feminista: “Lo personal es político”. Es decir, el feminismo logró extender el campo de la acción política mostrando que relaciones estructurales enmarcadas por el patriarcado, que habían sido abandonadas desde la mirada política, son, obviamente, políticas. El feminismo tuvo esa capacidad de llevar a la arena pública cosas que se pensaba que eran muy íntimas. Lo que está sucediendo ahora es que ha aparecido otro fenómeno distinto, donde sin politización, sin toma de conciencia, sin participación política, los individuos tienen el sentimiento de que todo lo que se discute o atraviesa o se produce en la sociedad tiene consecuencias altamente personalizadas.

Finalmente, usted ha estudiado el Perú y en su exposición también hizo referencia a los años de la desformalización y ha planteado nuevos retos...

Yo creo que hay un gran reto de la sociedad peruana. En los últimos 30 o 40 años el Perú conoció procesos de desformalización, plurales y diversos. En la vida económica, con el sector informal. En la vida social, con el desborde normativo. En el mundo de la cultura y la estética, con la cultura chicha y del achicamiento. La sociedad se transformó en su conjunto. Lo que aparece en la sociedad peruana hoy en día es la toma de conciencia de que esos procesos fueron positivos, porque dieron más igualdad a esta sociedad. Pero hay la necesidad de trabajar en las relaciones sociales.

¿En qué aspectos?

Cuando uno mira el campo político peruano, los movimientos sociales, los grupos asociativos, en todos, por razones distintas, a veces incluso a través de visiones radicalmente antagónicas, existe la voluntad y la toma de conciencia de que esta sociedad tiene nuevamente que producir y segregar normas, reglas e instituciones. Eso es nuevo en el Perú.❧