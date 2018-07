2 partidos y 54 movimientos no entregaron información financiera 2017

Solo 113 organizaciones políticas, entre partidos y movimientos regionales, cumplieron con presentar su información financiera anual (IFA) 2017 en el plazo establecido que venció el 2 de julio pasado. Otras 56 agrupaciones incumplieron con esa obligación, informó la Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE).

De esa cifra, de los 22 partidos políticos que tienen que entregar información de sus gastos e ingresos, 20 lo hicieron. Estos son: Frente Amplio por Justicia, Vida y Libertad, Partido Aprista Peruano, Vamos Perú, Siempre Unidos, Todos por el Perú,Partido Democrático Somos Perú, Alianza para el Progreso, Partido Nacionalista Peruano, Frente Popular Agrícola FIA del Perú y Unión por el Perú.

Asimismo, Restauración Nacional, Partido Popular Cristiano, Peruanos por el Kambio, Solidaridad Nacional, Perú Patria Segura, Democracia Directa, Fuerza Popular, Acción Popular, Juntos por el Perú y Avanza País-Partido De Integridad Social.

Perú Libertario y Perú Nación no cumplieron con la entrega obligatoria de acuerdo a la Ley de Organizaciones políticas.

Respecto a los movimientos regionales, la ONPE señaló que de los 147 movimientos regionales obligados a presentar la IFA 2017, 93 si lo hicieron mientras que otros 54 incumplieron con esta obligación.

La información financiera presentada por las organizaciones políticas será objeto de verificación y control por parte del organismo electoral.

Los artículos 36° y 36-A de la Ley de Organizaciones Políticas establecen que la no presentación de la IFA 2017 en el plazo previsto constituye una infracción grave, que es sancionada con una multa no menor de treinta y uno (31) ni mayor de sesenta (60) Unidades Impositivas Tributarias (UIT) y constituye infracción muy grave cuando hasta el inicio del procedimiento sancionador correspondiente,- las organizaciones políticas no presenten la IFA 2017, cuya sanción será una multa no menor de sesenta y uno (61) ni mayor de doscientos cincuenta (250) UIT y la pérdida del financiamiento público directo.

En ese sentido, el organismo electoral informó que próximamente se iniciarán los procedimientos sancionadores contra los dos partidos políticos y los 54 movimientos regionales que incumplieron con presentar la IFA 2017.