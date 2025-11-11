Democracia médica para una mejor salud, por Percy Mayta-Tristán

Entre el 5 y 7 de noviembre se llevó a cabo el Congreso Médico Nacional organizado por el Colegio Médico del Perú (CMP) con la participación de más de 500 médicos representantes de todas las instituciones médicas del país. En mi caso, participé representando a la Asociación Peruana de Facultades de Medicina (ASPEFAM).

Se trabajó en 4 salas temáticas: (a) sistema nacional de salud, (b)trabajo médico, (c) fortalecimiento y reforma del CMP, y (d) educación médica. En un ambiente de deliberación respetuosa y participativa, a pesar de las notorias diferencias ideológicas, se recogieron mociones y se llegaron a acuerdos mediante votación hasta horas de madrugada. Estos acuerdos implican propuestas de ley y cambios en el estatuto, reglamentos y código de ética.

Uno de los tópicos fue la aprobación de un examen estandarizado para el ejercicio profesional de los médicos, es decir, que sea un requisito para obtener la colegiatura tanto para médicos nacionales como extranjeros.

Este no sería solo un examen sino un sistema de evaluaciones nacionales estandarizadas, integrales y secuenciales, que incluirían tres componentes. Un examen de ciencias básicas, uno de conocimientos clínicos, y un examen clínico objetivo estructurado (ECOE) para medir las competencias clínicas del médico. Este examen sería desarrollado por ASPEFAM como sucede actualmente con el examen nacional de medicina (ENAM).

Es importante este paso, pues cuando se quiso implementar esto hace un par de años hubo primero objeción del anterior consejo directivo del CMP, y cuando con esta nueva gestión propuso ello el Ministerio de Salud (MINSA) creó su propio examen. Hoy las tres instituciones (ASPEFAM, CMP y MINSA) van en la misma ruta, por lo que es un momento propicio para implementar este cambio.

Implementar estos cambios permitiría evaluar no solo conocimientos, sino también habilidades clínicas, comunicación y toma de decisiones éticas en escenarios simulados. Este modelo, usado en varios países, haría más objetiva y transparente la evaluación, reduciría desigualdades entre universidades y mejoraría la formación práctica. Además, alinearía al Perú con estándares internacionales y fortalecería la confianza ciudadana en la competencia de los nuevos médicos.

Por lo que, para el acceso al campo clínico el estudiante de medicina debería haber aprobado el examen estandarizado de ciencias básicas, para acceder al internado médico debería aprobar el examen de conocimientos clínicos (hoy ENAM), y para poder colegiarse debería haber aprobado el examen práctico (ECOE). Un médico formado en el extranjero deberá aprobar los tres para poder ejercer en Perú. Esta implementación será gradual.

Pero para que esto pueda darse, el Congreso debe aprobar una ley que defina que un requisito para colegiarse y ejercer la medicina en el Perú es aprobar el examen estandarizado que el CMP determine en su reglamento. Esto es necesario porque Indecopi declaró aprobar el ENAM como barrera burocrática y solo una ley podría hacer que se pueda implementar.

Este cambio busca garantizar que solo los médicos formados en Perú o en el extranjero que aprueben estos exámenes secuenciales puedan ejercer en el país. Llegar a estos acuerdos no ha sido fácil, y ha demorado años en tener un consenso, el gremio médico ha demostrado que con una deliberación alturada se puede construir, ahora le toca al CMP presentar la propuesta legislativa y al Congreso de la República poder hacerlo realidad.