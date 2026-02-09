La Candelaria: tradición viva que nos une, por Percy Mayta-Tristán

La festividad de la Candelaria es más que una gran fiesta, es un sistema vivo de preservación de nuestra memoria, identidad y valores colectivos. Es también devoción y espectáculo, por ello ha sido reconocida por UNESCO en 2014 como Patrimonio Inmaterial de la Humanidad.

Es patrimonio no porque sea algo del pasado, sino porque sigue generando sentido para todos los que participamos de ella. Es organización social, transmisión intergeneracional, disciplina, símbolos, roles, pertenencia y peruanidad. Y en forma símil a los organismos vivos, las festividades se adaptan y evolucionan conforme lo hacemos como sociedad, incorporando lo actual sin dejar de perder su esencia.

Escribo estas líneas entre los ensayos para mi segunda participación en La Candelaria con Morenada Porteño. Cada uno de los cientos de bailes que se presentan aquí tienen una historia; cada paso, cada elemento del vestuario, cada coreografía conserva la memoria de una comunidad. Estas danzas son un legado compartido del pueblo Aymara y Quechua del altiplano que se distribuye en Perú, Bolivia y Chile. Más allá de los roces por la autodeterminación de dónde se inició cada danza, hay particularidades que responden a cada comunidad.

La morenada es una de las danzas más vistosas del altiplano, es una parodia de los negros esclavos que no toleraron el frío y la altura con un bailar cansino, donde los distintos personajes (el achachi caporal, los morenos, las chinas, las cholitas, los osos, los galanes, los virreyes, entre otros) representan la interpretación de una vida colonial vinculada al personaje del moreno.

Hace un par de años empecé los ensayos para participar dentro de la primera cuadrilla de virreyes. Buscamos información de su historia y su diferencia con la morenada boliviana. El personaje del virrey es importante en la historia de Puno, pues fue el virrey del Conde de Lemos quien cambia de nombre de San Juan Bautista de Puno a San Carlos de Puno (su nombre actual).

Este personaje se perdió por periodos, pero se ha rescatado en estos dos últimos años. Dejó de ser un personaje único para ser generar cuadrillas en las diferentes comparsas de morenadas que son parte de Candelaria. El virrey, es satirizado pero con respeto, muestra opulencia, garbo y un baile más señorial que los otros personajes varones. Es el único personaje varón de la danza que no usa máscara.

Para recrear mejor el vestuario tuvimos que revisar las ropas de los virreyes de la época, particularmente más apegados a la moda francesa que coinciden con el periodo del Conde de Lemos, sin perder el estilo de los otros personajes de la morenada. Los virreyes son algo mayores a diferencia de los galanes que son más jóvenes. En algunas historias sobre el personaje del galán, cuentan que los jóvenes aristocráticos tenían prohibido participar de la cuadrilla de morenos y usaban los vestuarios coloniales distintivos, pero con máscaras para no ser reconocidos por sus padres y familiares.

Ser parte de Candelaria es una experiencia única que todo peruano debería vivir, si no es físicamente lo pueden hacer a través de la señal de TV Perú.

Finalmente, el sonido de un caporal, una diablada, una morenada, una alegría de la selva, un huaylarsh, un tondero y sobre todo una marinera, nos muestran lo lindo de ese sentir que nos une como peruanos, y esto es lo que debemos recordar en este complejo periodo electoral. Los valores, nuestra identidad y los sentimientos que nos une como peruanos en la búsqueda de un futuro mejor para nosotros y los que nos siguen, es aquello que nos debe guiar para elegir bien dentro de la oferta que tenemos.