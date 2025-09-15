Por una mejor formación médica en el Perú, por Percy Mayta-Tristán

Recientemente, el Colegio Médico del Perú (CMP) alertó que el número de estudiantes de medicina se incrementó en 40% en los últimos cinco años, lo que plantea un riesgo potencial para los pacientes si estos futuros médicos no reciben una formación adecuada. Ante ello, el CMP presentará una propuesta de ley que busca mejorar la formación médica, regulando el acceso a los campos clínicos y estableciendo la obligatoriedad del examen nacional de medicina, entre otros aspectos.

El incremento de la matrícula en medicina, en sí mismo, no es un problema, ya que el Perú aún tiene déficit de médicos. Lo esencial es garantizar que los egresados tengan una buena preparación. Según cifras del Banco Mundial, en el Perú hay 17 médicos por cada diez mil habitantes, frente a 25 en Colombia, 33 en México, 38 en Chile, 38 en Paraguay y 51 en Argentina.

Tradicionalmente, la gran barrera para estudiar medicina era la capacidad memorística y el rendimiento en un examen de admisión altamente competitivo debido al limitado número de plazas. Por ello, uno de los atributos más valorados en el futuro médico era su memoria. Sin embargo, con la llegada del internet primero, luego los smartphones y ahora la inteligencia artificial, lo fundamental ya no es acumular información, sino desarrollar un pensamiento crítico para tomar decisiones con base en la mejor evidencia disponible. Más aún, se requiere potenciar habilidades de comunicación, empatía, examen clínico y destrezas procedimentales.

El desarrollo de estas competencias clínicas exige mucha práctica, que tradicionalmente se realizaba en hospitales y centros de salud (campos clínicos). Sin embargo, el uso excesivo de estos espacios genera problemas. En primer lugar, porque existe saturación por el alto número de estudiantes. En segundo lugar, porque a menudo se emplean de forma inadecuada: un estudiante no debe ser expuesto a un paciente “para aprender” si antes no ha practicado en un entorno controlado que asegure que no causará daño.

Por ello, la enseñanza moderna de la medicina (y de otras ciencias de la salud) se basa en la simulación clínica. Esta no se limita al uso de maniquíes o robots, sino que incluye pacientes simulados, estudios de caso y múltiples actividades en las denominadas clínicas de simulación. Estas permiten entrenar no solo aspectos procedimentales, sino también habilidades de comunicación y empatía en etapas tempranas de la formación.

En el Perú, la simulación clínica fue implementada primero por universidades más jóvenes, pese a la renuencia de las instituciones tradicionales. Durante la pandemia, la imposibilidad de acceder de manera generalizada a los campos clínicos aceleró su aceptación, y quienes antes eran detractores hoy la promueven. Sin embargo, solo una universidad en el país tiene acreditadas sus clínicas de simulación, lo que evidencia la necesidad de avanzar mucho más en este ámbito.

La propuesta de ley del CMP debería incluir la simulación clínica como requisito previo al ingreso a los campos clínicos. Ello no solo protege a los pacientes de daños causados por personas sin la preparación adecuada, sino también a los propios estudiantes, evitándoles experiencias frustrantes o incluso violentas que afecten su salud mental y su vocación.