Integridad científica y rankings universitarios, por Percy Mayta-Tristán

Perú ha mejorado su presencia en rankings universitarios, pero un nuevo indicador sugiere que parte de esa producción podría no ser confiable. La presión por publicar y escalar en rankings ha generado incentivos que, en algunos casos, pueden favorecer prácticas cuestionables en la producción científica.

Por ello, el grupo Scimago presentó hace unos días en Lima los resultados para las universidades peruanas del IRIS (Indicators of Research Integrity Risk). El IRIS evalúa señales de alerta en la producción científica a través de nueve indicadores, como artículos retractados, hiperautoría o multifiliación, y compara a cada institución con estándares internacionales. En Perú se evaluó a las 38 universidades que son parte del ranking Scimago.

Además de mostrar el desempeño por cada indicador, el IRIS clasifica a las instituciones en riesgo significativo, medio, bajo y muy bajo. Según lo adelantado en la conferencia, se evalúa retirar del ranking Scimago a aquellas con riesgo significativo, las cuales representan el 6,5% del total de instituciones a nivel global, aunque en Perú son el 25%.

Si ese criterio se aplicara este año, nueve universidades peruanas habrían salido de Scimago por presentar un riesgo significativo en el IRIS: dos públicas, dos privadas asociativas y cinco privadas societarias. Esto implicaría la salida de universidades del principal ranking que ellas mismas utilizan para posicionarse.

Entre los indicadores en los que estas instituciones tienen mayores problemas están los artículos retractados y las revistas retiradas de Scopus. En el primero, destaca uno de los casos de fábricas de manuscritos denunciado hace dos años. En el segundo, corresponde investigar con Minedu y Concytec, al ser una universidad pública.

También se comentó la evaluación de nuevos indicadores en el IRIS, lo que podría hacer que otras instituciones peruanas pasen a la zona de riesgo significativo. Por ejemplo, cuando concentran la mayoría de sus publicaciones científicas en pocas fuentes (hiperconcentración) o tienen una baja proporción de investigaciones en su contenido total en Scopus. Esto sugiere estrategias de volumen más que de calidad.

Según datos de Scopus de 2025, al menos cinco universidades que están en el ranking Scimago tienen 50% o más de su contenido que no ha sido publicado como artículo de investigación, y ocho tienen más del 20% de sus documentos contenidos en solo cinco fuentes.

Es importante que el Consejo Directivo de Sunedu revise e incorpore ajustes con base en los indicadores del IRIS. De no hacerlo, corre el riesgo de validar producción científica con señales de integridad comprometida. No es menor que el 25% de las universidades peruanas presente un nivel de riesgo significativo en integridad científica.