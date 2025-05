¿A qué hora y dónde ver el Cónclave 2025 desde Venezuela? Sigue la elección del nuevo Papa

El mundo entero está a la espera del inicio del Cónclave 2025, el proceso en el que los cardenales de la Iglesia Católica se reúnen para elegir al nuevo Papa, quien sucederá a Francisco. La fecha que todos los fieles y católicos del mundo esperaban, el 7 de mayo, marca el comienzo de este evento de gran trascendencia religiosa. En Venezuela, como en otros países, miles de personas estarán atentas a este proceso tan importante para la Iglesia Católica y el destino de los 1.400 millones de fieles en todo el mundo.

Con una duración incierta, el Cónclave podría durar desde unos pocos días hasta una semana. Los cardenales votarán a puertas cerradas en la Capilla Sixtina del Vaticano, un escenario histórico que está impregnado de tradición y solemnidad. Pero, ¿cómo podrás seguir este evento histórico desde Venezuela? ¿Y qué detalles debes conocer sobre cómo se desarrolla y cómo se anunciará al nuevo Papa? Aquí te explicamos todo lo que necesitas saber.

¿A qué hora inicia el Cónclave 2025 en Venezuela?

El Cónclave de 2025 dará comienzo oficialmente el miércoles 7 de mayo, en el Vaticano. La hora local en Roma será a las 16:30, lo que en Venezuela se traduce a las 10:30 a.m. Esta es la hora en que los 133 cardenales con derecho a voto comenzarán a ingresar a la Capilla Sixtina para dar inicio al proceso de elección del nuevo Papa.

Es importante destacar que el Cónclave no es solo un momento de votación, sino también de rituales y solemnidades previas. El día comenzará con una misa en la Basílica de San Pedro, a las 10:00 a.m. (hora de Roma), conocida como ‘Pro Eligendo Pontifice’. Durante este acto religioso, se invocará al Espíritu Santo para guiar a los cardenales en la elección de su nuevo líder espiritual. Posteriormente, a las 16:00 horas (hora local de Roma), los cardenales se dirigirán a la Capilla Sixtina para comenzar las votaciones.

Este proceso de elección es uno de los más rigurosos y secretos dentro de la Iglesia Católica, por lo que la expectativa crece no solo en el Vaticano, sino también en todo el mundo, incluyendo Venezuela, donde se seguirá con mucho interés la elección del sucesor del Papa Francisco.

¿Dónde ver EN VIVO el Cónclave 2025?

Para todos aquellos en Venezuela interesados en seguir el Cónclave en tiempo real, el evento se transmitirá en vivo a través de varias plataformas digitales. La opción más oficial y confiable será la señal de Vatican News, la cual se encargará de narrar los detalles del proceso electoral de los cardenales. Además, varios canales de televisión de señal internacional, como CNN en Español, transmitirán el evento, asegurando que los fieles puedan seguir cada paso desde la entrada de los cardenales hasta el momento crucial cuando se dé a conocer al nuevo Papa.

También será posible acceder al Cónclave a través de diversas plataformas en línea, como YouTube, que retransmitirán las señales de Vatican News y otros medios oficiales, garantizando que los usuarios en Venezuela y el resto del mundo puedan estar conectados a los momentos históricos de la elección papal.

Además de las transmisiones oficiales, existen diversas aplicaciones móviles de noticias que ofrecerán cobertura en vivo y detalles del Cónclave, incluyendo la emisión de humo blanco o negro desde la chimenea instalada en la Capilla Sixtina. Es fundamental estar atento a las señales de los medios confiables para no perder ningún detalle de este acontecimiento histórico.

¿Cómo se sabrá cuando se haya elegido el nuevo Papa tras el Cónclave 2025?

El anuncio del nuevo Papa, una vez que los cardenales hayan llegado a un consenso y elegido al sucesor del Papa Francisco, se realizará de una forma muy tradicional: a través de la fumata blanca. Esta señal de humo será emitida desde la chimenea instalada en el techo de la Capilla Sixtina y es la confirmación oficial de que se ha alcanzado un acuerdo sobre el nuevo Papa.

Durante el proceso de votación, si los cardenales no logran llegar a un consenso, se emite humo negro, lo que indica que no se ha elegido aún al Papa. Este procedimiento continuará hasta que se logre la votación necesaria para elegir al nuevo Pontífice. Para ser elegido, un candidato debe obtener dos tercios de los votos de los cardenales. Si no se consigue este número en una primera votación, se repetirá el proceso.

Una vez que el humo blanco se haga visible, el cardenal Protodiácono se encargará de salir al balcón principal de la Basílica de San Pedro para anunciar al mundo: “Habemus Papam”, seguido del nombre del nuevo Papa y del nombre pontificio que haya elegido. Este es uno de los momentos más esperados por todos los católicos del mundo, pues marca el fin de un proceso cargado de incertidumbre y esperanza.