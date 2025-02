¿Quién es Armando Benedetti? El cuestionado Jefe de Gabinete del gobierno de Gustavo Petro

El presidente colombiano, Gustavo Petro, designó este martes a Armando Benedetti, exembajador ante la FAO y figura envuelta en múltiples controversias políticas, como nuevo jefe del Despacho. Esta decisión ha generado críticas, incluso entre algunos de sus aliados más cercanos, quienes cuestionan la idoneidad de Benedetti para el cargo.

El decreto que formaliza el nombramiento de Benedetti destaca que este, quien previamente se desempeñó como embajador en Caracas durante la administración de Petro, asumirá la jefatura del Despacho Presidencial del Departamento Administrativo de la Presidencia de la República (Dapre).

Armando Benedetti: el cuestionado pasado del jefe de gabinete

El nombre de Armando Benedetti ha estado asociado con varios escándalos que han puesto en entredicho su trayectoria y su papel en el gobierno. Uno de los más relevantes es la denuncia sobre presuntas irregularidades en la financiación de la campaña presidencial de Gustavo Petro, mientras ocupaba su puesto como embajador de Colombia en Venezuela. En audios filtrados, Benedetti insinuó un manejo irregular de recursos, lo que provocó una crisis dentro del gobierno.

A pesar de su cercanía con el presidente, Benedetti ha protagonizado conflictos dentro del gobierno. Su relación con la exjefa de gabinete Laura Sarabia derivó en un enfrentamiento público que llevó a la salida de ambos de sus cargos. Además, la Fiscalía y la Procuraduría han investigado a Benedetti por presuntos casos de corrupción y enriquecimiento ilícito. Aunque hasta el momento no se ha dictado una condena en su contra, estas acusaciones han puesto en duda su integridad en la gestión pública.

Denuncia por violencia y adicción al alcohol y drogas

Armando Benedetti se vio envuelto en un escándalo de violencia de género en julio, tras ser denunciado por su esposa, Adelina Guerrero, quien lo acusó de agresiones físicas durante un viaje a Madrid. De acuerdo con los reportes, Benedetti habría amenazado a la víctima con un cuchillo y le habría cortado la ropa. No obstante, al llegar las autoridades, no fue arrestado, ya que su condición de diplomático y la falta de flagrancia en el delito impidieron su detención.

La Fiscalía General de la Nación de Colombia inició un proceso legal, contra el entonces embajador, para determinar la responsabilidad de Benedetti en el caso. Por su parte, la Cancillería colombiana inició un proceso disciplinario en su contra, evidenciando la gravedad de las acusaciones y la respuesta institucional ante situaciones de esta naturaleza. En su momento, Benedetti rechazó las imputaciones en su contra, asegurando que "las afirmaciones sobre una supuesta agresión son falsas y no reflejan la realidad de lo ocurrido en España".

En noviembre de 2024, Armando Benedetti volvió a Colombia después de completar un tratamiento de 35 días en un centro de rehabilitación ubicado en Mazatlán, México, donde se enfocó en su lucha contra la adicción al alcohol y las drogas. En sus declaraciones, el político reveló que su relación con las sustancias comenzó a los 18 años. A pesar de haber estado sobrio durante 13 años, experimentó una recaída en 2008, lo que lo llevó a buscar ayuda profesional nuevamente.

Funcionarios y ministros critican el nombramiento de Armando Benedetti

La vicepresidenta de Colombia, Francia Márquez, criticó fuertemente la designación de Benedetti como jefe de gabinete durante el primer Consejo de Ministros transmitido en directo. Márquez ha declarado que se considera "una mujer honesta y transparente", lo que la lleva a rechazar la posibilidad de "sentarse en esta mesa de gabinete con Armando Benedetti". La vicepresidenta subrayó que, a pesar de su respeto por la decisión del presidente, no coincide con su postura.

La ministra de Medio Ambiente, Susana Muhamad, expresó su desacuerdo con el nombramiento de Armando Benedetti, argumentando que no puede colaborar con individuos que han puesto en riesgo su integridad. "Como feminista y como mujer, no puedo sentarme en esta mesa de gabinete con Armando Benedetti. No soy yo quien va a renunciar, ya que no renuncio ni al proyecto ni al Gobierno", afirmó en declaraciones a la emisora Blu Radio.

El senador Iván Cepeda, figura cercana al presidente Gustavo Petro y negociador de paz con el Ejército de Liberación Nacional (ELN), reafirmó su postura respecto a la inclusión de Benedetti en el Gobierno. “Hay una serie de hechos que ponen en duda la compatibilidad de esa decisión con nuestro proyecto político”, expresó Cepeda.

Sergio Fajardo, exalcalde de Medellín y crítico del actual Gobierno, expresó su descontento ante la reciente designación de Benedetti. Fajardo señaló que a Benedetti "le inventaron embajada, lo hicieron asesor y ahora lo nombran nada más y nada menos que jefe de gabinete".

La representante a la Cámara, Jennifer Pedraza, expresó su descontento en la red social X, señalando que a Gustavo Petro no le preocupa que el exsenador Benedetti enfrente cuatro investigaciones en la Corte Suprema, así como serias acusaciones de violencia machista. Según Pedraza, la situación es tan alarmante que mencionar a Benedetti, con su historial, equivale a una confesión. Además, criticó la falta de autenticidad en el discurso de cambio del actual gobierno, afirmando que se continúa con la misma política de siempre.