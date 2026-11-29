Israel busca formar Gobierno tras elecciones sin mayoría, mientras Netanyahu propone alternar el poder con Gadi Eisenkot La propuesta de Netanyahu contempla un gobierno de unidad entre el Likud y Yashar, con Eisenkot como primer jefe del Ejecutivo. Sin embargo, las diferencias políticas y judiciales entre ambos dirigentes dificultan un acuerdo.

Israel inicia negociaciones para formar un nuevo Gobierno tras las elecciones del 27 de octubre, sin una mayoría clara

Israel inicia negociaciones para formar un nuevo Gobierno tras las elecciones del 27 de octubre, sin una mayoría clara composición LR/AFP

Israel afronta nuevas negociaciones políticas para definir su próximo Gobierno, después de que las elecciones legislativas del 27 de octubre no otorgaran una mayoría clara a ninguno de los bloques. En ese escenario, el primer ministro saliente, Benjamin Netanyahu, propuso compartir el poder con su principal rival, Gadi Eisenkot, mediante un acuerdo que permitiría al dirigente centrista ocupar primero el cargo.

La iniciativa contempla un gobierno de unidad nacional entre el Likud y el partido Yashar, con una alternancia en la jefatura del Ejecutivo. Sin embargo, ambos dirigentes mantienen diferencias sobre cuestiones políticas y judiciales, mientras Eisenkot intenta reunir los apoyos necesarios para alcanzar los 61 escaños que exige la mayoría parlamentaria de la Knesset, integrada por 120 miembros.

Video destacado 🔴 PAPA LEÓN XIV DIA 2 PERÚ EN VIVO: ENCUENTRO CON JÓVENES EN EL ESTADIO NACIONAL #LR

Reunión sin avances por profundas divergencias

Netanyahu y Eisenkot se reunieron este domingo en la sede del Ministerio de Defensa, en Tel Aviv, para evaluar la posibilidad de formar un Ejecutivo conjunto. El encuentro terminó sin anuncios de avances concretos ni confirmación de nuevas conversaciones, en medio de la desconfianza entre las dos formaciones.

En un comunicado conjunto, ambos partidos señalaron que la reunión transcurrió en un ambiente de trabajo y que sus representantes intentaron superar las diferencias existentes. Las conversaciones también incluyeron una sesión informativa sobre seguridad.

La propuesta del primer ministro saliente llegó después de que Eisenkot lo acusara de prolongar deliberadamente las negociaciones para provocar nuevas elecciones y permanecer como jefe del Gobierno interino. Además, persisten desacuerdos sobre la creación de una comisión independiente que investigue el ataque de Hamás del 7 de octubre de 2023 y el futuro de la reforma judicial.

Netanyahu justificó su iniciativa por las amenazas que enfrenta Israel, especialmente ante Irán. En su mensaje del sábado, afirmó que estaba dispuesto a permitir que su rival asumiera primero el cargo para garantizar la formación de un gobierno de unidad.

Eisenkot negocia con árabes y ultraortodoxos

Mientras evalúa la oferta del Likud, Eisenkot mantiene conversaciones con otras fuerzas políticas para construir una coalición sin Netanyahu ni sus aliados de extrema derecha. Su bloque alcanzó acuerdos preliminares con Los Demócratas, liderado por Yair Golan, e Israel Beitenu, de Avigdor Lieberman.

Los Demócratas obtendrían cuatro ministerios, entre ellos Seguridad Nacional, Trabajo y Asuntos Sociales, Comunicaciones y Cultura y Deporte. Sin embargo, los tres partidos suman apenas 36 escaños, por lo que necesitan más respaldos para alcanzar la mayoría.

Otra alternativa pasa por conseguir el apoyo de los partidos ultraortodoxos, que cuentan con 13 representantes. No obstante, existe un obstáculo importante relacionado con el servicio militar obligatorio, ya que Eisenkot y sus aliados buscan terminar con las exenciones que benefician a los estudiantes religiosos.

El dirigente centrista también necesita definir el papel de las formaciones árabe-israelíes, cuyos representantes suman 19 escaños.

Desconfianza por pactos rotatorios incumplidos

El gobierno de rotación en Israel no constituye una fórmula nueva. En 2020, Netanyahu acordó compartir el poder con Benny Gantz, pero el Ejecutivo cayó antes de que este último pudiera asumir la jefatura del Gobierno.

Un año después, Naftali Bennett y Yair Lapid establecieron otro pacto de alternancia que puso fin a los 12 años consecutivos de Netanyahu en el poder. Lapid asumió el cargo en 2022, antes del regreso del líder del Likud tras otras elecciones.

Estos antecedentes alimentan las reservas de los aliados de Eisenkot. El exdiplomático israelí Alon Pinkas declaró a Al Jazeera que Netanyahu intenta utilizar todas las alternativas disponibles para conservar el poder. También sostuvo que el incumplimiento de acuerdos anteriores profundizó la desconfianza entre los dirigentes opositores.

El ex primer ministro Yair Lapid calificó la nueva propuesta como «otra estafa descarada de un estafador reincidente», mientras Yair Golan pidió a Eisenkot actuar con prudencia y evitar una maniobra política.

Partidos árabes, clave pero marginados

La participación de las formaciones árabes representa otro de los principales desacuerdos en las negociaciones. Aunque sus 19 escaños podrían facilitar la formación de una mayoría, varios sectores políticos rechazan que integren el próximo Ejecutivo.

El líder de Ra'am, Mansour Abbas, calificó indirectamente a Hamás de grupo terrorista, un gesto que podría facilitar el acercamiento con el bloque de Eisenkot. El reconocimiento de esa organización es una de las condiciones planteadas para avanzar hacia un posible acuerdo.

Por su parte, la Lista Conjunta manifestó su disposición a respaldar desde fuera de la coalición un Gobierno que desplace a Netanyahu.

El presidente israelí, Isaac Herzog, encargó a Eisenkot la formación del Ejecutivo y fijó el 6 de diciembre como fecha límite para presentar una mayoría. El dirigente puede solicitar una única prórroga de 14 días, aunque ha descartado recurrir a ella.