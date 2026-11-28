España recibe unas elecciones decisivas con la derecha de Alberto Núñez Feijóo como líder en las encuestas Más de 38,7 millones de electores están convocados para elegir a sus representantes en el Congreso y el Senado tras un adelanto electoral por el rechazo de medidas sobre vivienda.

España afronta este sábado la jornada de reflexión previa a las elecciones generales del 29 de noviembre, en las que el presidente Pedro Sánchez busca mantenerse en el Gobierno frente a un Partido Popular (PP) que lidera la mayoría de las encuestas y podría alcanzar la mayoría absoluta con el respaldo de Vox.

Alberto Núñez Feijóo, candidato del PP, encabeza las proyecciones de varias encuestadoras, aunque necesitaría el apoyo de la formación liderada por Santiago Abascal para alcanzar los 176 escaños que garantizan la mayoría absoluta en el Congreso. Si esa alianza llega al Gobierno, la extrema derecha volvería a participar en el Ejecutivo español por primera vez desde la transición democrática posterior a la muerte de Francisco Franco en 1975.

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"Las sociedades no avanzan viajando al pasado", advirtió Sánchez durante su mitin de cierre de campaña en Madrid, donde defendió la posibilidad de una mayoría progresista y llamó a movilizar el voto.

El mandatario, de 54 años y en el poder desde 2018, llega a los comicios desgastado por escándalos de corrupción que involucran a antiguos colaboradores y familiares cercanos. También busca capitalizar el desempeño de la economía española y las movilizaciones por la crisis de acceso a la vivienda, uno de los principales problemas del país.

Sánchez adelantó las elecciones después de que el Congreso rechazara un paquete de medidas de su Gobierno en materia de vivienda. La oposición le reprocha la escalada de los precios y del costo de vida, además de cuestionar la falta de inversión tras los dos accidentes de trenes de alta velocidad ocurridos este año, que dejaron 115 fallecidos.

Más de 38,7 millones de electores están convocados para elegir a sus representantes en el Congreso y el Senado. El adelanto electoral fue anunciado el 5 de octubre, tras el fracaso de los decretos de vivienda y el malestar social generado por la situación económica.

Feijóo, de 65 años, confía en alcanzar la Moncloa después de no conseguir los apoyos necesarios para gobernar tras las elecciones de 2023. Durante el debate a cuatro del jueves se comprometió a dejar la presidencia del partido y su escaño si no logra gobernar. Una semana antes, había sido considerado vencedor del único cara a cara con Sánchez, según las encuestas posteriores.

La jornada de reflexión, en la que la legislación electoral española prohíbe hacer campaña o pedir el voto, transcurrió sin actos políticos oficiales. Feijóo visitó Ceuta, en el norte de África, como muestra de apoyo y solidaridad con sus habitantes, según su partido.

El territorio estuvo en el centro de la actualidad tras la entrada de decenas de miles de migrantes procedentes de Marruecos a finales de julio. Muchos regresaron horas después o fueron expulsados en las semanas siguientes, pero el episodio abrió un frente de críticas contra el Gobierno de Sánchez por su política migratoria, que incluyó un proceso extraordinario de regularización.

La migración fue uno de los principales temas de campaña, especialmente para Vox, que reclama limitarla. Durante su acto de cierre en Valencia, Abascal llamó a los electores a votar: "El 29 de noviembre, no votad con miedo, votad con valor".

Poco antes de finalizar la campaña también se conoció una nueva tragedia migratoria en las Islas Canarias, una de las principales rutas marítimas de entrada a Europa. Al menos 14 personas murieron en una embarcación localizada cerca de El Hierro, isla que registra un fuerte repunte de llegadas.

Las encuestas proyectan una ventaja del PP, aunque el CIS favorece al PSOE

La mayoría de los sondeos publicados antes de la jornada de reflexión sitúan al PP como primera fuerza, aunque el Centro de Investigaciones Sociológicas (CIS) mantiene al PSOE por delante. Las estimaciones también proyectan una mayoría parlamentaria para PP y Vox en varias mediciones.

La encuesta de DYM para 20minutos, publicada el 23 de noviembre y elaborada entre el 17 y el 19 de ese mes, otorga al PP el 33% de los votos y entre 132 y 139 escaños. El PSOE obtendría el 28% y entre 107 y 114 diputados, mientras que Vox alcanzaría el 18% y entre 58 y 64 representantes. Frente Amplio conseguiría el 6,9% y entre 8 y 13 escaños, mientras que Podemos obtendría el 1,3% y quedaría fuera del Congreso. La suma de PP y Vox situaría a ambos partidos entre 190 y 203 diputados.

El barómetro de noviembre del CIS, elaborado entre el 10 y el 17 a partir de 8.034 entrevistas, sitúa al PSOE en el 34,4% de la estimación de voto, casi 10 puntos por encima del PP, que lograría el 24,7%. Vox alcanzaría el 15,6%, mientras que Frente Amplio lograría el 5,7%.

La encuesta de GAD3 para ABC proyecta un 31,1% para el PP y 131 escaños, frente al 28,4% del PSOE y 110 diputados. Vox obtendría el 18,1% y 63 representantes, mientras que Frente Amplio alcanzaría el 5,8% y siete escaños.

SocioMétrica para El Español sitúa a los populares en el 32% y 135 diputados, frente al 29% del PSOE y 115 escaños. Vox obtendría el 18% y 61 representantes, mientras que Frente Amplio conseguiría cinco diputados. La suma de PP y Vox alcanzaría los 196 escaños, 20 por encima de la mayoría absoluta, una cifra prácticamente idéntica a la proyección de mediados de noviembre, cuando la encuestadora estimaba 197 diputados para ambos partidos.

Sigma Dos para El Mundo estima que el PP obtendría el 31,9% de los votos y entre 124 y 130 escaños. El PSOE alcanzaría el 28,6% y entre 114 y 120 diputados, Vox el 17,8% y entre 58 y 63 representantes, mientras que Frente Amplio lograría el 7,1% y entre 11 y 14 escaños.

Por su parte, 40dB para El País y Cadena SER proyecta un 31,8% para el PP y un 30,9% para el PSOE. Vox alcanzaría el 17,3%, Frente Amplio el 3,9% y Podemos el 1,1%.