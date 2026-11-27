Chile presenta su mayor índice de desempleo trimestral en cinco años con más de un millón en busca de trabajo La desocupación es más notable entre las mujeres, con una tasa del 10,7%, mientras que el desempleo masculino se sitúa en el 9,4%. Ambos grupos enfrentan un aumento significativo en la búsqueda de empleo.

La tasa de desempleo en Chile llegó al 10% durante el trimestre agosto-octubre, su nivel más elevado desde 2021, con más de un millón de personas en busca de trabajo, informó el Instituto Nacional de Estadísticas (INE). El resultado supone un nuevo desafío para el Gobierno de José Antonio Kast, que asumió en marzo con la promesa de reactivar la economía y la creación de empleo.

El indicador aumentó 1,6 puntos porcentuales respecto al mismo período del año anterior, debido al crecimiento de la fuerza de trabajo, que avanzó 1,3%, y a la reducción de 0,4% en el número de personas ocupadas. Los desocupados aumentaron 19,7%, impulsados por los cesantes, cuyo incremento fue de 19,9%, y por quienes buscan trabajo por primera vez, que crecieron 17,6%, según el INE.

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La tasa de participación laboral se situó en 62,2%, con un aumento de 0,3 puntos porcentuales en 12 meses, mientras que la tasa de ocupación alcanzó 56,0%, tras retroceder 0,7 puntos. La población fuera de la fuerza de trabajo aumentó 0,1%, influida por el incremento de 0,4% de las personas inactivas habituales.

Desempleo femenino supera el 10,7%

La desocupación afectó con mayor intensidad a las mujeres, cuya tasa alcanzó el 10,7%, con un incremento de 1,9 puntos porcentuales en un año. La fuerza de trabajo femenina creció 2,3%, por encima del aumento de 0,2% registrado entre las ocupadas, mientras que las desempleadas se expandieron 24,3%, impulsadas por las cesantes, que aumentaron 24,6%, y por quienes buscan trabajo por primera vez, que crecieron 21,8%.

La participación laboral femenina se situó en 53,8%, con un avance de 0,8 puntos porcentuales, mientras que la tasa de ocupación llegó a 48,0%, con una caída de 0,3 puntos. Las mujeres fuera de la fuerza de trabajo disminuyeron 0,8%, influida por las inactivas habituales y las potencialmente activas.

En los hombres, la tasa de desempleo alcanzó el 9,4%, con un aumento de 1,2 puntos porcentuales respecto al mismo trimestre del año anterior. La fuerza de trabajo masculina creció 0,5%, mientras que los ocupados disminuyeron 0,8%. Los desocupados aumentaron 15,8%, impulsados por los cesantes, que subieron 16,0%, y por quienes buscan trabajo por primera vez, con un incremento de 13,0%.

Las tasas de participación y ocupación masculina se situaron en 70,9% y 64,2%, respectivamente, con retrocesos de 0,2 y 1,1 puntos porcentuales. En tanto, la población masculina fuera de la fuerza de trabajo aumentó 1,7%, influida por los inactivos habituales y potencialmente activos.

Gobierno reconoce la gravedad del panorama laboral

El ministro del Trabajo, Tomás Rau, reconoció el deterioro del indicador. "Es una mala cifra. No la vamos a minimizar y estamos trabajando para superar este complejo momento", declaró a la prensa.

Por su parte, el ministro de Hacienda, Jorge Quiroz, calificó el desempleo como el principal desafío estructural de la economía chilena. "Sabemos lo que significa para miles de familias que uno de sus integrantes no encuentre trabajo. Las cifras que hemos conocido hoy confirman la gravedad del problema", señaló en un comunicado.

En septiembre, el Ejecutivo lanzó un plan para crear 100.000 empleos, que contempla movilizar 1,3 billones de pesos chilenos, equivalentes a unos 1.350 millones de dólares, a corto plazo, mediante subsidios, inversiones y obras públicas.

Quiroz sostuvo que el presupuesto aprobado por el Congreso y las reformas impulsadas por el Gobierno representan un esfuerzo para recuperar el crecimiento y la capacidad de generar empleo, dentro de las posibilidades fiscales del país.